Einsatz von Augmented Reality bei Wartung und Prüfung von Schaltanlagen

Prüfen

AR und KI revolutionieren ide Wartung und Prüfung von Schaltanlagen.

Die Verbindung von Augmented Reality (AR) und künstlicher Intelligenz (KI) kann deutlich die Wartung und Prüfung von Schaltanlagen vereinfachen. Diese Technologien ermöglichen nicht nur eine effizientere Arbeitsweise, sondern verbessern auch die Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Handhabung komplexer Anlagen. Als Elektrofachkraft bieten diese Innovationen zahlreiche Vorteile, insbesondere in Kombination. Hervorzuheben ist in dem Zusammenhang auch die Integration von Digital Twins, digitalen Zwillingen physischer Anlagen, die durch AR zugänglich gemacht werden. Diese Kombination erlaubt es, interne Prozesse wie Temperaturveränderungen visuell darzustellen und so Anomalien frühzeitig zu erkennen. Augmented Reality als Unterstützung bei der visuellen Navigation und Information Augmented Reality projiziert relevante Informationen wie Schaltpläne, Betriebszustände oder Wartungsanweisungen direkt in das Sichtfeld des Technikers. Mit AR-Brillen können elektrische Komponenten in einer Schaltanlage visuell hervorgehoben und wichtige Daten wie Spannungen, Ströme oder Temperaturen in Echtzeit eingeblendet werden. Dies reduziert den Zeitaufwand für das Suchen und Verstehen von Dokumentationen und verringert die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler. Die Norm DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1) „Betrieb von elektrischen Anlagen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ fordert klare Prozesse und Schutzmaßnahmen bei Arbeiten an elektrischen Anlagen. Augmented Reality kann hier unterstützen, indem sicherheitskritische Bereiche hervorgehoben und notwendige Arbeitsschritte direkt angezeigt werden. Gleichzeitig hilft Künstliche Intelligenz dabei, sicherheitsrelevante Muster wie Temperaturanstiege oder Isolationseinbußen frühzeitig zu erkennen, um präventive Maßnahmen einzuleiten. In kritischen Situationen wie bei der Überprüfung von Hochspannungskomponenten bietet Augmented Reality durch virtuelle Sicherheitsbarrieren zusätzliche Schutzmaßnahmen. Ein entscheidender Vorteil ist die Möglichkeit, Augmented Reality mit Sensordaten zu koppeln. Sensoren in der Schaltanlage erfassen Zustände wie Kontaktwiderstände, Isolationsfehler oder thermische Belastungen und leiten diese Informationen direkt an die AR-Anwendung weiter. Der Techniker sieht somit nicht nur statische Informationen, sondern erhält dynamische Zustandsdaten, die eine präzise Fehlerdiagnose ermöglichen.

Die Rolle der KI in der Wartung Künstliche Intelligenz ergänzt Augmented Reality durch intelligente Datenanalysen und Entscheidungsunterstützung. KI-Systeme können große Mengen an Betriebsdaten aus der Schaltanlage in Echtzeit analysieren und Muster erkennen, die auf bevorstehende Probleme hinweisen. Durch Machine-Learning-Algorithmen können Anomalien wie ungewöhnliche Spannungsfluktuationen oder unregelmäßige Temperaturanstiege frühzeitig erkannt werden. Diese prädiktive Wartung ist ein zentraler Vorteil, da sie Ausfälle verhindert, bevor sie auftreten. KI liefert nicht nur Warnungen, sondern schlägt auch Maßnahmen vor, die auf historischen Daten und bewährten Verfahren basieren. In Kombination mit AR können solche Vorschläge direkt ins Sichtfeld projiziert werden, sodass der Techniker sofort handeln kann. Ein Beispiel für den Einsatz von KI ist die Analyse von Schaltzyklen. Die KI überwacht die Anzahl der Schaltvorgänge und vergleicht sie mit den herstellerspezifischen Grenzwerten. Werden kritische Werte erreicht, gibt das System Empfehlungen zur Wartung oder zum Austausch von Komponenten. Durch diese automatisierten Analysen wird der Techniker entlastet und die Sicherheit erhöht. Energieeffizienz durch KI-gestützte Wartung: nachhaltige Schaltanlagenoptimierung Der Einsatz von AR und KI kann in diesem Zusammenhang nicht nur die Wartungszeiten verkürzen, sondern auch die Energieeffizienz von Schaltanlagen erhöhen. KI-Algorithmen analysieren in Echtzeit den Energieverbrauch und identifizieren ineffiziente Komponenten oder Lastspitzen. So können Techniker präventiv Maßnahmen ergreifen, um den Stromverbrauch zu optimieren. Zusätzlich ermöglicht AR eine präzisere Einstellung der Anlagenparameter, da Echtzeitdaten direkt über die visuelle Benutzeroberfläche bereitgestellt werden. Das reduziert unnötige Belastungen und steigert die Lebensdauer der Anlagenkomponenten.