Eine Schaltgerätekombination verteilt elektrische Energie und betreibt Fehlermanagement. (Bildquelle: phadventure/iStock/Getty Images Plus)

Im Januar dieses Jahres veröffentlichte die DKE einen Leitfaden für die Spezifikation von Schaltgerätekombinationen. Der vollständige Titel der Publikation lautet: DIN EN IEC 61439-1 Beiblatt 1 (VDE 0660-600-1 Beiblatt 1):2024-02 „Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Teil 0: Leitfaden für die Spezifikation von Schaltgerätekombinationen“. In ihr sind Funktionen und Kennwerte beschrieben, die der Planer bei der Spezifikation von Schaltgerätekombinationen festlegen sollte.

Leitfaden enthält wichtige Infos für Elektrofachkräfte (EFKs)!

In der Praxis ist es aufgrund spezifischer Anforderungen häufig erforderlich, mehrere Schalt- und Schutzgeräte zusammenzufassen. Zu diesem Zweck können die entsprechenden Geräte entweder in einem gemeinsamen Gehäuse platziert oder nebeneinander angeordnet werden. Die Gesamtheit aller Schaltgeräte und elektrischen Betriebsmittel, die dem Steuern, Messen, Melden, Regeln etc. dienen, wird als Schaltgerätekombination bezeichnet. Der im Dokument DIN EN IEC 61439-1 Beiblatt 1 enthaltene Leitfaden gilt als „Technischer Report“ und dient Planern bei der Erstellung der Spezifikationen, um eine Schaltgerätekombination mit dem geforderten Leistungsverhalten bei optimierten Kosten zu realisieren. Anforderungen an die Schaltgerätekombination sind im Leitfaden nicht enthalten, sondern in der DIN EN IEC 61439-1 (VDE 0660-600-1): 2021-10 „Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Teil 1: Allgemeine Festlegungen“ geregelt.