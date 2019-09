Die neue Fassung der Norm trat am 01.06.2019 in Kraft. Die Norm enthält Anforderungen und Empfehlungen für die elektrische Ausrüstung von Maschinen zur Unterstützung der Sicherheit für Personen und Anlagen, Erhalt der Funktionsfähigkeit sowie Erleichterung von Betrieb und Instandhaltung.

Maschinen müssen geprüft werden. Diesem Zweck dient unter anderem die am 01.06.2019 in Kraft getretene, neu überarbeitete Version der DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1). Das Regelwerk, dessen vollständiger Titel „DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1):2019-06 Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ lautet, legt Anforderungen an die elektrische Ausrüstung von Maschinen fest.

Für Elektrofachkräfte ist die Kenntnis der wesentlichen Inhalte dieser Norm unverzichtbar, um Abnahme- und Wiederholungsprüfungen fachgerecht durchführen, die elektrische Ausrüstung von Industriemaschinen warten und instandsetzen sowie Anlagen beurteilen und Mängel erkennen zu können.