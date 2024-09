VDE-Anwendungsregeln für elektrische Sicherheit

Als verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) in unserem Unternehmen beschäftige ich mich seit geraumer Zeit mit dem Vorschriftenwerk und den Vorgaben des VDE. Bei meiner Recherche über einzuhaltende Vorgaben bzw. Vorschriften bin ich über die VDE-Anwendungsregeln „gestolpert“. Was hat es mit diesen VDE-Anwendungsregeln auf sich? Müssen sie von mir in meiner täglichen Arbeit beachtet werden? Oder sind sie nur rein informativ, um mir die Arbeit im einen oder anderen Anwendungsfall zu erleichtern?

Einsprüche gegen VDE-Anwendungsregel-Entwürfe

Entwürfe von VDE-Anwendungsregeln werden der Fachöffentlichkeit im Regelfall mit einer Einspruchsfrist von zwei Monaten vorgelegt. Zu den Entwürfen kann von jedermann bei der FNN-Geschäftsstelle schriftlich unter Angabe der Gründe bzw. unter Angabe der Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge ab dem Zeitpunkt der Entwurfsveröffentlichung entsprechend Einspruch eingelegt werden.

Nach Ablauf dieser Einspruchsfrist werden die Einsprüche in der zuständigen Projektgruppe beraten. Dies auch unter Anhörung der Einsprechenden, sofern die Einsprüche zum VDE-Anwendungsregel-Entwurf sachlich und ausreichend begründet sind. Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit eines Berufungsverfahrens, wenn dies aus Sicht des Einsprechenden erforderlich ist.

Inkrafttreten von VDE-Anwendungsregeln, Überprüfung oder Zurückziehung

VDE-Anwendungsregeln treten nach Zustimmung des VDE-Vorstands und mit der Aufnahme in das VDE-Vorschriftenwerk sowie unter Bekanntgabe der endgültigen Fassung in den Publikationen des FNN in Kraft. Sollte in der Endfassung einer VDE-Anwendungsregel ein späteres Datum für das Inkrafttreten festgelegt sein, so ist dieses Datum für das Inkrafttreten der Anwendungsregel maßgebend.

VDE-Anwendungsregeln sollen nach Vorgabe der VDE-AR-N 4000 alle fünf Jahre auf Aktualität und Praxisrelevanz überprüft werden. Gegebenenfalls ist nach dieser Zeitspanne eine entsprechende Anpassung oder Überarbeitung notwendig.

Sollte es notwendig sein, eine VDE-Anwendungsregel zurückzuziehen, so kann dies durch einen Beschluss des FNN-Vorstands geschehen, der zur Information drei Monate vor dem geplanten Zurückziehungsdatum in den entsprechenden Publikationen und auf der Internetseite des Forums Netztechnik/Netzbetrieb darüber informiert. Über die Zurückziehung aus dem VDE-Vorschriftenwerk entscheidet der VDE-Vorstand.

Fazit

Alles in allem versucht man mit der VDE-Anwendungsregel (VDE-AR-N 4000) eine belastbare Arbeitsgrundlage zu schaffen, um neben den sicherheitstechnischen, qualitativen und technischen Anforderungen auch den Ausbruch aus starren Normen im Bereich der Stromversorgung zu schaffen, denen man sich im Zeitalter der Energiewende gegenüber sieht.