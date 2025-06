Predictive Maintenance in elektrischen Anlagen

Ein zentrales Merkmal aktueller Entwicklungen ist die Verlagerung der Intelligenz an den Anlagenrand. Durch den Einsatz von TensorFlow Lite lassen sich trainierte Modelle direkt auf Microcontrollern wie dem ESP32 ausführen. Integriert in Schaltschränke oder Steuerungen ermöglichen sie die sofortige Bewertung von Sensordaten, ohne dass diese zunächst über Netzwerke übertragen oder in der Cloud verarbeitet werden müssen. Das reduziert Reaktionszeiten, erhöht die Robustheit und minimiert Sicherheitsrisiken durch externe Kommunikation.

Statt wie bei der klassischen vorbeugenden Wartung starr nach Intervall zu tauschen, analysieren moderne Systeme kontinuierlich den Istzustand der Anlage. Möglich machen das Sensoren, die mechanische und elektrische Parameter wie Vibration, Temperatur, Stromaufnahme oder Netzqualität erfassen. Die erfassten Werte werden in Echtzeit in Datenplattformen importiert und dort durch trainierte Modelle bewertet. Auffälligkeiten oder untypische Muster werden automatisch erkannt. Je nach Ausprägung erfolgt eine differenzierte Handlungsempfehlung, etwa zur geplanten Revision, zum sofortigen Eingriff oder zur langfristigen Optimierung.

Verknüpfung mit SCADA und CMMS

Praxisrelevanz entsteht erst durch die Einbettung in bestehende Betriebsprozesse. Moderne Predictive-Maintenance-Systeme lassen sich nahtlos mit SCADA-Systemen und Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) verbinden. Sobald ein Modell einen drohenden Fehler erkennt, wird automatisch ein Wartungsauftrag erzeugt und priorisiert. So erhalten Techniker konkrete Anweisungen inklusive Fehlerbeschreibung, Komponentenzuordnung und Dringlichkeitsbewertung. Diese Automatisierung reduziert Ausfallzeiten deutlich und senkt langfristig die Betriebskosten.

Erfolge in der Photovoltaik und Industrie

Besonders deutlich zeigen sich die Vorteile bei großen Photovoltaikparks. Bei einem Solarfeld kann der Einsatz KI-basierter Zustandsüberwachung hohe Beträge an vermeidbaren Stillständen sparen. Der Algorithmus erkennt Module mit Leistungsabfall, Überhitzung in Wechselrichtern oder Verschmutzung durch Umwelteinflüsse frühzeitig. Die Reparatur erfolgt geplant statt reaktiv. Vergleichbare Effekte sind auch in industriellen Produktionsanlagen belegbar, etwa bei Pumpensystemen, Transformatoren oder Mittelspannungsschaltanlagen. Sensoren an rotierenden Maschinen liefern Daten, die mithilfe von AutoML-Frameworks wie Industrial AutoML von Weidmüller automatisch analysiert und bewertet werden.

Realitätsnahe Datensätze statt Labormodelle

Die Qualität eines Predictive-Maintenance-Systems hängt direkt von den verwendeten Trainingsdaten ab. Ein Modell, das anhand eines Motors mit spezifischen Eigenschaften trainiert wurde, lässt sich nicht ohne Weiteres auf einen anderen Anlagentyp übertragen. Aus diesem Grund ist es erforderlich, für jede kritische Anlage eigene Datensätze zu erfassen, zu klassifizieren und gezielt zu nutzen. Während der Trainingsphase werden sowohl normale als auch fehlerhafte Betriebszustände aufgenommen. Besonders wichtig ist das sogenannte Shuffling der Daten, um eine Verzerrung der Lernkurve zu vermeiden.

Validierung und Optimierung im Echtbetrieb

Nach der Trainingsphase wird das Modell getestet. Dabei ist die Validierungsgenauigkeit entscheidend. Gute Modelle erreichen Werte über 95 Prozent. Die Genauigkeit lässt sich aber deutlich steigern, bis weit über 99 Prozent. Diese Zahl zeigt, wie stark sich neuronale Netze durch Wiederholung verbessern können. Parallel zur Genauigkeit sinkt der sogenannte Loss-Wert, der die Fehlerwahrscheinlichkeit angibt. Grafische Darstellungen helfen dabei, das Lernverhalten nachzuvollziehen und gezielt zu verbessern.

REST-Schnittstellen für Integration und Test

Für die Integration in digitale Prozesse oder zur Simulation stehen REST-APIs zur Verfügung. Trainierte Modelle lassen sich über Flask-Anwendungen als Webservices bereitstellen. Eingehende Werte werden verarbeitet und klassifiziert. Die Rückmeldung erfolgt in Echtzeit. Auf diese Weise lassen sich Systeme sowohl in Büroanwendungen als auch in technische Steuerungen einbetten. Eine zusätzliche Absicherung bietet der Einsatz von Postman oder ähnlichen Tools zur gezielten Testabfrage.