Industrie 4.0 und der Einfluss auf die (Elektro-)Berufe

Wie verändern sich die Berufe?

Die Entwicklungen, die mit Industrie 4.0 einhergehen, bleiben nicht ohne Einfluss auf Beschäftigung und Arbeitsmarkt. Welcher Art diese Einflüsse jedoch sind, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.

Eine Gruppe von Experten und vor allem Politikern neigt zur optimistischen Interpretation und glaubt, dass Industrie 4.0 sich positiv auf die Beschäftigung auswirkt. Sie nimmt an, dass die durch die technologischen Entwicklungen freigesetzten Mitarbeiter recht schnell neue Stellen finden werden. Langfristig gesehen, ist dieses Szenario durchaus nicht unrealistisch. „Technische Innovationen haben von jeher eine ungewisse Anzahl von Arbeitsplätzen vernichtet, diese jedoch durch neue Stellen in einem anderen Wirtschaftszweig und möglicherweise an einem anderen Ort ersetzt“, schreibt Schwab (2016) und führt als Beispiel die Entwicklung der Landwirtschaft in den USA an. Während Anfang des 19. Jahrhunderts der Beschäftigungsanteil in dieser Branche bei 90 % lag, beträgt er aktuell noch 2 %. Eine nennenswerte Dauerarbeitslosigkeit habe es dabei nicht gegeben.

Die Pessimisten befürchten jedoch einen erheblichen Arbeitsplatzabbau, ohne dass dieser durch einen spürbaren Beschäftigungszuwachs in anderen Branchen kompensiert wird. „Laut einer Schätzung des Oxford Martin Programme on Technology and Employment sind nur 0,5 % aller US-amerikanischen Erwerbspersonen in Branchen tätig, die es zur Jahrhundertwende noch nicht gab. Das sind sehr viel weniger als die 8 % der neuen Stellen, die in den 1980er-Jahren in neuen Branchen geschaffen wurden, und die 4,5 % der neuen Stellen, die in den 1990er-Jahren in neuen Sektoren entstanden“ (ebenda).

Wie hoch ist das Risiko durch Automation und Industrie 4.0 ersetzt zu werden?

Verlässt man die pauschale Ebene der Beschäftigung und schaut sich den Einfluss von Automation und Industrie 4.0 auf die Berufe an, dann stößt man unweigerlich auf die Studie von Carl Benedict Frey und Michael Osborne von der Oxford Martin School. Sie bewerteten für die 702 Berufe der US-amerikanischen Standard Occupational Classification (SOC) das Risiko, durch Automatisierung ersetzt zu werden. Als Kriterien verwendeten sie dazu die Anforderungen der jeweiligen Tätigkeiten hinsichtlich

Wahrnehmung und Handhabung,

Kreativität und

sozialer Interaktion .

Diese Kriterien wurden von ihnen mathematisch verknüpft und weisen einen entsprechenden Wahrscheinlichkeitswert auf. Je höher dieser liegt, umso höher ist das Risiko, dass die entsprechende Tätigkeit durch Automatisierung substituiert wird.

Tab. 1: Wahrscheinliches Risiko des Ersetzens des Berufs durch Automatisierung

Rang Beruf Wahrschenilches Risiko des Ersetzens des Berufs durch Automatisierung 1 Telefonverkäufer 0,99 2 Steuerberater 0,99 3 Näher 0,99 4 mathematische Fachkräfte 0,99 ... ... ... 698 Hörakustiker 0,0033 699 Sozialarbeiter 0,0031 700 Leiter Notfallmanagement 0,003 701 Teamleiter für Mechanik, Installation und Reparatur 0,003 702 Therapeut 0,0028

Sicher fragen Sie sich nunr, wo die typischen Berufe für Elektrofachkräfte (EFKs) liegen. Die Antwort darauf soll nicht verschwiegen werden.