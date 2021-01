Prüfer als befähigte Person ist weisungsfrei

Formulierung eines Prüfauftrags

Nun sollte der befähigten Person ein eindeutiger Prüfauftrag mit abzuprüfendem Normstand vorgegeben werden. Gerade Verträge funktionieren primär nach dem WYSIWYG-Prinzip (What you say is what you get - Was du sagst, ist was du bekommst). Ein WYMIWYG (What you mean is what you get - Was du meinst, ist was du bekommst) gibt es im Wege der Auslegung nur, wenn beide Parteien dasselbe verstanden haben oder hätten verstehen müssen.

Die Vergabe einer Prüfung nach DGUV Vorschrift 3, Betriebssicherheitsverordnung oder Arbeitsstättenverordnung ist insoweit zweckfrei, weil diese nicht konkret genug auf die Prüfgrundlage eingehen und es dem potenziellen Prüfer überlassen, was er wie prüft.

Will man also die Prüfung der elektrischen Anlage mit einem verwertbaren Ergebnis vergeben, so könnte folgende Auftragsformulierung passen:

„Prüfe meine elektrische Anlage nach DIN VDE 0105-100 Kap. 5.3 in Verbindung mit der aktuellsten Version der Errichtungsnormen durch Elektrofachkräfte und stelle die Abweichungen des vorgefundenen Zustands zu den Errichtungsnormen im Prüfbericht dar. Lege mir einen Nachweis vor, dass die prüfenden Elektrofachkräfte befähigte Personen im Sinne des § 2 Abs. 6 der Betriebssicherheitsverordnung in Verbindung mit TRBS 1203 Kap. 3.3 sind. Gib im Ergebnis der Prüfung eine Aussage zu sicherheitstechnischen Bedenken hinsichtlich des Weiterbetriebs ab.“

Der Arbeitgeber/Unternehmer/Betreiber muss Prüfungen nach Betriebssicherheitsverordnung oder DGUV Vorschrift 3 nachweisen. Er muss sich hierzu eines Prüfers bedienen, der unter Anwendung geeigneter Prüfgrundlagen dieses Ergebnis erreicht.