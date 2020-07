Private Elektrogeräte: VDE-Prüfung notwendig?

Prüfen

Frage aus der Praxis Unser neuer LCD-Fernseher gab vor zwei Wochen den Geist auf. Nach Absprache mit dem Hersteller wurde uns ein Servicetechniker eines Subunternehmens nach Hause geschickt. Dieser tauschte die zwei Leiterplatinen aus und machte eine, wie er sagte, „VDE-Prüfung“. Was mich schon einmal zufrieden stimmte, da ich aus diesem Fachgebiet komme und weiß, wie wenig gerade im Privatbereich geprüft wird. Doch was sich mir dann bot, stimmte mich eher traurig. Eine Prüfung, die keine war, ein Messgerät, das man höchstens zum Spielen nehmen kann und ein Servicetechniker, der vom Prüfen keinerlei Ahnung hatte. Der „Techniker“ machte eine Schutzleiterwiderstands-, eine Isolations- und eine Berührungsstrommessung. Da der Zeiger am analogen Messgerät im grünen Bereich lag und dreimal nicht ausschlug, war für den Techniker alles in Ordnung. Noch dazu ließ die Dokumentation, sprich das Prüfprotokoll, sehr zu wünschen übrig. „VDE-Prüfung durchgeführt“ war alles, was dokumentiert wurde. Die Frage, die ich mir nun stelle: Muss man überhaupt dieses Gerät nach Reparatur zu Hause prüfen und vor allem wie? Muss der Servicetechniker speziell ausgebildet sein und wie dokumentiert man Prüfungen richtig?

Antwort des Experten Richard Lauer Da es für den Privatbereich „leider“ noch kein Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) oder eine Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) gibt, ist es teilweise schwierig, den durchführenden Unternehmen die Prüfpflicht nach Instandsetzung eines elektrischen Betriebsmittels im Privatbereich zu erläutern. Jedoch gibt es neben dem Arbeitsschutzgesetz und der Betriebssicherheitsverordnung noch andere Institutionen, die eine Prüfung nach Instandsetzung fordern. So muss der Dienstleister als Unternehmer den Anforderungen der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ Folge leisten. Des Weiteren muss der Servicetechniker als Elektrofachkraft Kenntnisse der aktuellen Normen besitzen, die bei seiner Tätigkeit zur Anwendung gelangen, und hat diese auch umzusetzen. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die relevanten VDE-Bestimmungen, geben genaue Vorgaben, was geprüft und vor allem wie geprüft werden sollte und muss. So muss im Fall eines ortsveränderlichen Fernsehgeräts die DIN VDE 0701-0702 zur Anwendung gebracht werden. Setzt der Servicetechniker die Vorgaben aus den anerkannten Regeln der Technik um, kann er die für ihn juristisch wichtige Vermutungswirkung für sich geltend machen. Definition wichtiger Begrifflichkeiten Als Elektrofachkraft gilt nach DIN VDE 1000-10 (Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen), wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der aktuellen Normen und Bestimmungen besitzt sowie die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. Anerkannte Regeln der Technik sind technische Festlegungen, Ausführungen oder Bauweisen, die von einer Mehrheit repräsentativer Fachleute anerkannt werden. In diesem Fall sind es die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. (VDE). Bei Anwendung der VDE-Normen ist die Vermutungswirkung über die Einhaltung gemäß § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes sichergestellt. Dies bedeutet, dass man bei Anwendung der VDE-Normen aus juristischer Sicht den Anschein erweckt, alles richtig gemacht zu haben. Ein fahrlässiges und damit schuldhaftes Handeln müsste somit erst nachgewiesen werden. Natürlich können auch andere Lösungswege zur Einhaltung der Sicherheit Verwendung finden. Allerdings kann der Nutzer dann die Vermutungswirkung nicht mehr für sich geltend machen und muss nun im Schadensfall den gleichwertigen oder besseren Lösungsweg zu den VDE-Normen schriftlich belegen. Es gilt die sogenannte Beweislastumkehr. Notwendigkeit der Dokumentation Neben den technischen Regeln, was und wie an einem elektrischen Betriebsmittel geprüft werden soll und wie die Definition einer Elektrofachkraft ist, findet sich in der DIN VDE 0701-0702 die Forderung einer Dokumentation der Prüfergebnisse in geeigneter Form. Die erstellte Dokumentation muss transparent sein und die getätigte Prüfung nachvollziehbar wiedergeben.

Um dies zu erreichen, muss die Dokumentation Folgendes beinhalten: Punkte der Sichtprüfung

Ergebnisse der Messungen

das Ergebnis der Funktionsprüfung. Zu den Messergebnissen gehören die erfassten Messwerte inklusive der zur Anwendung gelangten Messverfahren. Kann eine Einzelprüfung nicht durchgeführt werden, ist vom Prüfer zu entscheiden, ob die Sicherheit des Prüflings bestätigt werden kann. Die diesbezüglich durch den Prüfer getroffene Entscheidung ist im Prüfbericht zu dokumentieren. Die Dokumentation ist in einem geeigneten Zeitrahmen aufzubewahren. Auch die Seite der Versicherer weist auf eine Dokumentation der Prüfergebnisse in ihren Werken hin. In der DGUV Vorschrift 3 (ehemals BGV A3) wie auch in der neuen DGUV Information 203-071 (ehemals BGI/GUV-I 5190) „Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel – Organisation durch den Unternehmer“ vom Juni 2010. Hier heißt es unter Punkt 7: „Zur Dokumentation der Prüfergebnisse ist die Aufzeichnung von Messwerten und Messverfahren sinnvoll. Durch ein längerfristiges Aufbewahren lassen sich Veränderungen des Zustandes der Arbeitsmittel darstellen und Prüffristen bestätigen oder korrigieren.“

Anforderungen an den Prüfer und die Messgeräte Eine Person, die elektrische Sicherheit überprüft, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die zum Einsatz gelangenden Messgeräte müssen bestimmten Normen entsprechen. Nach der Durchführungsanweisung zu § 5 Abs. 1 Nr. 2 der DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) obliegt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen einer Elektrofachkraft. Stehen für die Mess- und Prüfaufgaben geeignete Mess- und Prüfgeräte zur Verfügung, dürfen auch elektrotechnisch unterwiesene Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft prüfen. Leider wurde hier vieles falsch interpretiert. Ein Messgerät kann in keinster Weise die Entscheidung über ein positives oder negatives Prüfergebnis treffen. Die Verantwortung liegt dementsprechend ganz allein bei dem befähigten Prüfer. Hier zählen Fachkompetenz und Erfahrungswerte, die eine elektrotechnisch unterwiesene Person im Normalfall nicht hat! Die Umsetzung war oft die folgende: Tageslehrgang für den Hausmeister oder den Mitarbeiter vom Werkschutz (beides nicht Elektrofachkraft) zuzüglich eines schmucken Messgeräts mit eindeutiger Ja-Nein-Anzeige = elektrotechnisch unterwiesene Person, die allein für die Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel die Verantwortung trug. In der vom Ausschuss für Betriebssicherheit ermittelten und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Bundesarbeitsblatt bekannt gemachten Technischen Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 1203 „Befähigte Personen“ vom März 2019 wird die gesetzliche Forderung aus der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) nach einer befähigten Person konkretisiert. Nun gilt die Betriebssicherheitsverordnung nicht im privaten Bereich, doch auch die Seite der Versicherer weist nun in der DGUV Information 203-071 (BGI/GUV-I 5190) auf die besonderen Voraussetzungen für eine „befähigte Person“, also einen Prüfer elektrischer Sicherheit hin. Demnach muss eine „befähigte Person“ neben der abgeschlossenen elektrotechnischen Berufsausbildung, einer mindestens einjährigen Berufserfahrung und der zeitnahen beruflichen Tätigkeit über die Kenntnisse der aktuellen Normen und Regelwerke verfügen. Diese befähigte Person muss vom Arbeitgeber schriftlich bestellt werden. Weiter müssen dem Prüfer geeignete Messgeräte, die dem Stand der Technik entsprechen, zur Verfügung stehen. Die geeigneten Mess- und Prüfgeräte für den beschriebenen Fall müssen den Normenreihen DIN VDE 0413-16 (VDE 0413-16) bzw. DIN EN 61557-2 (VDE 413-2), DIN EN 61557-4 (VDE 413-4) oder der DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) entsprechen. Messgeräte wie z.B. in Abbildung 2 mit analoger Anzeige, Rot-Grün-Bewertung sowie ohne die sehr oft erforderlichen Messverfahren der aktiven Prüfung – darunter versteht man die Prüfung des Schutzleiterstroms bzw. Berührungsstroms mit Betriebsspannung – sind nicht mehr Stand der heutigen Technik und können nur noch sehr bedingt zum Einsatz gelangen. Natürlich müssen auch Messgeräte wie Arbeitsmittel geprüft und zusätzlich in ermittelten Intervallen kalibriert werden. Die Ermittlung des Kalibrierintervalls erfolgt auch hier über eine Gefährdungsbeurteilung unter Beachtung der Herstellerangaben.

Durchführung erforderlicher Prüfungen Der mit der Prüfung der Betriebsmittel beauftragten befähigten Person obliegt es, den genauen Prüfumfang festzulegen. Doch gibt es in der DIN VDE 0701-0702 Anforderungen an eine Prüfung, die auch umgesetzt werden sollten. 1. Sichtkontrolle Bekanntlich kommen die meisten Mängel (ca. 80 %) bei einer sauberen Sichtprüfung zum Vorschein.

Hier sollte, wie oben erwähnt, genau dokumentiert werden! Nicht nur lapidar ein „OK“ bei Sichtprüfung setzen oder „VDE-Prüfung durchgeführt“ schreiben! 2. Schutzleiterwiderstand Bei der Schutzleiterwiderstandsprüfung muss, wie in der DIN VDE 0701-0702 gefordert, mit mindestens 200 mA Prüfstrom gemessen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, einen höheren Prüfstrom von z.B. 10 A einzusetzen. Allerdings müssen die eingesetzten Messgeräte auch über diese Funktion des umschaltbaren Prüfstroms verfügen. Letztendlich entscheidet allein der Prüfer, mit welchem Prüfstrom er den Widerstand ermittelt. Da es bei verschiedenen Betriebsmitteln zu einer Schädigung durch einen zu hohen Prüfstrom kommen kann, sind Eigenverantwortung und Kompetenz des Prüfers gefragt. Es ist die Aufgabe des befähigten Prüfers, den gemessenen Wert richtig zu interpretieren und mit Sachverstand zu hinterfragen, um somit nicht nur die Einhaltung der Grenzwerte (< 0,3 Ω bis 5 m), sondern die elektrotechnische Sicherheit zu gewährleisten.

Der Forderung, dass der befähigte Prüfer den ermittelten Wert zu bewerten hat und nicht das Messgerät, wird in vielen Fällen nicht Rechnung getragen.

Der Prüfling wird über die Anschlussleitung mit dem Messgerät verbunden. Die Prüfsonde wird mit dem Schutzleiter des Prüflings verbunden. Der Prüfstrom fließt nun über den Schutzleiter der Anschlussleitung und wird über die Sonde wieder zurück zum Messgerät geleitet, um den Widerstand zu ermitteln. 3. Isolationswiderstand Mindestens 500 V Messgleichspannung beträgt nach Normvorgabe die Prüfspannung für den Isolationswiderstand. Dabei werden die aktiven Leiter kurzgeschlossen und 500 V gegen den Schutzleiter gegeben. Zu beachten ist dabei, dass alle berührbaren leitfähigen Teile mit der Sonde abgetastet werden müssen, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind. Auch bei dieser Messung muss der Messwert mit Sachverstand hinterfragt werden! Wird der Grenzwert von > 1 MΩ eingehalten, kann jedoch ein Wert von 3 MΩ schon ein Zeichen eines möglichen Fehlers sein. Auch hier bewertet allein der befähigte Prüfer das Messergebnis und nicht, wie so oft, das Messgerät. Der Prüfer muss bedenken, dass es aufgrund der hohen Prüfspannung zu einer Beschädigung z.B. von Überspannungsableitern kommen kann. Aus diesem Umstand heraus darf der befähigte Prüfer bei solchen Prüflingen, laut DIN VDE 0701-0702, die Prüfspannung auf 250 V reduzieren. Auch darf der befähigte Prüfer durch einen begründeten Umstand, der im Prüfbericht aufgeführt werden muss, auf diese Messung verzichten, wenn er stattdessen eine Schutzleiterstrom- und/oder eine Berührungsstrommessung durchführt. Mittels Isolationsprüfung kann im Fall des oben genannten Fernsehers keine Aussage über die Isolationsfähigkeit des Geräts und damit über die Sicherheit getroffen werden. Da der Fernseher über einen elektronischen Ein-Aus-Schalter verfügt, der nur bei anliegender Netzspannung von 230 V geschaltet werden kann, gelangt die Prüfspannung nur bis zum Schalter. Der gemessene Wert kann somit nur eine Aussage über die Anschlussleitung geben. Zumal die Prüfspannung von 500 V an den vorgeschalteten Schutzbeschaltungen erheblichen Schaden anrichten könnte und somit z.B. die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nicht mehr gegeben wäre.

Bei der Schutzleiterstrom- wie auch Berührungsstrommessung muss unbedingt das zur Anwendung gelangte Messverfahren Beachtung finden: direkte Messverfahren

Differenzstrom-Messverfahren

Ersatzableitstrom-Messverfahren 4. Schutzleiterstrom, ausgenommen Ersatzableitstrom-Messverfahren Bei der Messung des Schutzleiterstroms wird Netzspannung (230 V) auf den Prüfling geschaltet, um ihn und all seine dazugehörigen Komponenten in Betrieb zu nehmen. Fließen nun Ströme über Erdpotenzial ab, werden diese idealerweise mit dem Differenzstrom-Messverfahren ermittelt. Hierbei wird die Summe der hineinfließenden und der abfließenden Ströme verglichen. Nach der 1. Kirchhoffschen Regel ist die Summe der hineinfließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme. Die Differenz beträgt also null. Sollten nun über ein oder mehrere Erdpotenziale Ströme abfließen, können durch dieses Messverfahren alle Ableitströme ermittelt werden. Kann der Anschluss eines einphasigen Geräts an den Versorgungsstromkreis unabhängig von seiner Polarität vorgenommen werden (z.B. ungepolter Anschlussstecker), so muss die Messung in allen Positionen des Steckers erfolgen. Bei der Messung müssen alle Schalter, Regler usw. geschlossen sein, um alle aktiven Teile vollständig zu erfassen. Gegebenenfalls sind die Messungen in mehreren Schalterstellungen vorzunehmen. Bei einigen Prüflingen, z.B. mit Schutzbeschaltungen, sind Schutzleiterströme normal. Jedoch müssen die ermittelten Messwerte in den vorgegebenen Grenzbereichen liegen und sind durch den zwingend erforderlichen Sachverstand des Prüfers zu hinterfragen. Dabei sind die Herstellerangaben und Produktnormen zu berücksichtigen.

5. Berührungsstrom, ausgenommen Ersatzableitstrom-Messverfahren Auch bei der Messung des Berührungsstroms wird Netzspannung auf den Prüfling geschaltet, um ihn und all seine dazugehörigen Komponenten in Betrieb zu nehmen. Mit der Sonde werden alle berührbaren leitfähigen Teile abgetastet, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind. Durch die Sonde, die das Erdpotenzial verkörpert, wird der Stromkreis an stromführenden Teilen geschlossen und es kommt ein Berührungsstrom zum Fließen. Der sogenannte Berührungsstrom wird idealerweise im direkten Messverfahren, also mit Amperemeter im Messkreis der Sonde, ermittelt und lässt auf eine schlechte Isolation oder einen anderen Fehler schließen. Mit dem in Abbildung 2 gezeigten Messgerät kann leider nur das Ersatzableitstrom-Messverfahren durchgeführt werden. Dabei werden L und N gebrückt und eine sinusförmige Leerlaufspannung von mindestens 25 V und höchstens 250 V an den Prüfling angelegt. Durch dieses Messverfahren lässt sich der Prüfling, in unserem Fall der Fernseher, nicht einschalten. Die Spannung gelangt nur bis zur Steuerung und ein Strom über einen eventuellen Defekt (Isolationsfehler) im Gerät kommt nie zum Fließen. Hier wurde, wie bei der Isolationsprüfung, nur die Anschlussleitung überprüft.