Das Arbeitsschutzgesetz nennt in § 13 „Verantwortliche Personen“ darüber hinaus die Möglichkeit der Pflichtendelegation:

Wie beim Arbeitsschutz aber verbleibt beim Unternehmer ein Teil der Verantwortung, sodass er mit den anderen Experten für die betriebliche Sicherheit zusammenarbeiten muss. Das sehen auch der europäische und der deutsche Gesetzgeber so. Jeder Arbeitgeber muss umfassende Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz treffen. Die wichtigste Grundlage dafür ist das Arbeitsschutzgesetz („Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit“, ArbSchG). Auch die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen fordern ein solches Schutzkonzept und führen es in der DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ näher aus.

Weil Elektrosicherheit ein bedeutender Teilbereich der betrieblichen Arbeitssicherheit ist, liegt die Generalverantwortung für ein wirksames Schutzkonzept beim Unternehmer. Verfügt der Betriebsinhaber oder Geschäftsführer nicht über die erforderliche elektrotechnische Fachkompetenz, muss er die Verantwortung für die Elektrosicherheit an einen fachkompetenten Mitarbeiter delegieren, in der Regel an eine verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK).

„(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzunehmen.“

Unternehmen, denen der Stellenwert rechtskonformer Maßnahmen gerade bei der Elektrosicherheit bewusst ist, beziehen deshalb die Elektrofachkraft systematisch ein.

Die typischen Aufgaben einer Elektrofachkraft oder verantwortlichen Elektrofachkraft bei der Gefährdungsbeurteilung und Betriebsorganisation sind:

Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für den elektrotechnischen Betriebsteil und Planung eines umfassenden Schutzkonzepts

Aufbau der Elektroorganisation im Betrieb inklusive Weiterentwicklung und Fortschreibung

Kontrolle bei Planung, Errichtung und Betrieb von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln

Festlegung und Überwachung der Prüfzyklen für ortsfeste und ortsveränderliche Betriebsmittel

Kontrolle von Auswahl und Einsatz von im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen

Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Gefährdungsbeurteilung

Beratung des Unternehmens in allen Fragen der Elektrosicherheit, am besten auch im Arbeitsschutzausschuss (ASA)

Unterweisung von Elektrofachkräften und elektrotechnischen Laien im Betrieb

regelmäßige Begehungen unter dem Aspekt der Elektrosicherheit, am besten gemeinsam mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Dokumentationen der Begehungen, Mängelliste und Lösungsvorschläge zur Problembehebung

Wichtig: Die Betriebe sollten sich nicht darauf beschränken, die Dokumentation von Elektrofachkraft und verantwortlicher Elektrofachkraft für das betriebliche Schutzkonzept heranzuziehen. Entscheidend ist die direkte Kooperation im Gespräch!

Kooperation in der Arbeits- und Elektrosicherheit: einfach einmal anfangen

Viel braucht es im Grunde nicht, damit das Arbeitssicherheitsteam und die Elektrofachkraft oder verantwortliche Elektrofachkraft wirksam zusammenarbeiten. Man macht einen Termin, vereinbart, welche Unterlagen die Teilnehmer mitzubringen haben, und startet nach dem Motto: „Zeig mir deine Gefährdungsbeurteilung, dann zeige ich dir meine!“ Mit einer so simplen Vorbereitung kann man beim persönlichen Treffen sofort loslegen und in überschaubarer Zeit das gemeinsame Ziel erreichen: eine umfassende Gefährdungsbeurteilung und ein betriebliches Schutzkonzept, das alle relevanten Sicherheitsaspekte berücksichtigt.

Kooperation im Arbeitsschutzausschuss (ASA)

Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten sind verpflichtet, einen Arbeitsschutzausschuss zu bilden. Auch hier stehen Austausch und Zusammenarbeit im Fokus. Teilnehmer sind:

der Arbeitgeber oder ein von ihm Beauftragter

zwei Betriebsratsmitglieder

der Betriebsarzt

die Sifa

die Sicherheitsbeauftragten

Ein Arbeitsschutzausschuss soll mindestens einmal pro Vierteljahr zusammenkommen und über aktuelle Anliegen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung beraten. Grundsätzlich wäre es sinnvoll, im Arbeitsschutzausschuss auch wesentliche Aspekte des betrieblichen Sicherheitskonzepts zu diskutieren. In der Praxis wird vermutlich häufig die Zeit fehlen, dies zu tun.

Ein alternativer Ansatz zur Kooperation: die Richtlinie VDI 4055 „Betriebssicherheitsmanagement“

Für Betriebe, die ja vor allem ihre Rechtspflichten in der Arbeits- und Elektrosicherheit erfüllen müssen, mag die Richtlinie wenig interessant oder sogar überflüssig sein, weil sie keine gesetzlichen Vorgaben enthält. Arbeitsschützern, die für neue Ideen in Sachen Organisation offen sind, kann sie aber womöglich Anregungen geben.

Die Richtlinie verfolgt das, was man heute einen ganzheitlichen Ansatz nennt, und stellt einen Betriebssicherheitsmanager (englisch Health, Safety and Environment Manager, HSE-Manager) ins Zentrum, der zwar die klassischen Aufgaben einer Sifa und des Betriebsarztes abdeckt, aber auch für weitere Sicherheitsaspekte verantwortlich ist. Alle Fäden laufen in seiner Hand zusammen und er steuert und koordiniert die Fachleute.

Bezugspunkt des HSE-Managers sind nicht gesetzliche, berufsgenossenschaftliche oder normative Vorgaben, die abgearbeitet werden müssen. Im Zentrum stehen Risikogruppen im Unternehmen und die Möglichkeiten, sie auszuschalten oder zu minimieren. Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass das gesamte Organisationskonzept rechtskonform ist!

Zu den Risikogruppen für das Betriebssicherheitsmanagement gehören u.a.:

Arbeitsschutz (Sicherheit und Gesundheit)

Umweltschutz, Störfalle gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Personenschutz und Veranstaltungsschutz

Security inklusive Intrusionsschutz

Brandschutz

Maschinen, Anlagen, Betriebsmittel

Waren, Produkte, Güter, Gefahrstoffe

Datenschutz, Datensicherheit

Notfälle/Krisen

Gebäudeinfrastruktur

Der HSE-Manager plant und implementiert die Schutzmaßnahmen für alle diese Risikogruppen mithilfe „seiner“ Spezialisten – das steht im Gegensatz zu den Aufgaben von Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit, die ja lediglich beratend tätig werden und keine Anordnungen treffen können.

Die Bündelung aller Aspekte von Sicherheit aber ist es, was auch das Team für die betriebliche Gefährdungsbeurteilung und für das Sicherheitskonzept erreichen sollte: Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Elektrosicherheit, Brandschutz, Perimetersicherheit, Umweltschutz und IT-Sicherheit sind heute in der Praxis immer stärker vernetzt. Berücksichtigt man dies im Sicherheitskonzept, können gerade die neuen Risiken durch den technischen Fortschritt und die Digitalisierung womöglich leichter beherrscht werden.

Die Zukunft betrieblicher Sicherheitskonzepte: Let’s work together!

Für die systematische Kooperation aller betrieblichen Fachleute sprechen nicht nur die neuen, vernetzten Risiken, die oft aus mehreren unterschiedlichen Gefahrenaspekten bestehen. Auch das technische, arbeitswissenschaftliche und psychologische Wissen hat sich so stark erweitert, dass kein Experte typische Gefährdungen im Alleingang in der erforderlichen Tiefe beurteilen und Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik ableiten kann.

Im Arbeitssicherheitsgesetz steht noch immer, dass Fachkräfte für Arbeitssicherheit Maschinenfunktionen und Sicherheitsprobleme verstehen sollen. Andererseits sollen sie psychische Belastungen am Arbeitsplatz erkennen und Mitarbeiterbefragungen organisieren. Das kann nur in den seltensten Fällen funktionieren. Natürlich müssen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Praxis Kompromisse machen und können nicht jeden möglichen Sicherheitsexperten einstellen. Aber gerade sie können profitieren, wenn sie z.B. intern betriebliche Risiken aufspüren und sich dann von einem externen Experten zu möglichen Lösungen beraten lassen.

Eine Gefährdungsbeurteilung, die wirklich nur vom Geschäftsführer, der Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt durchgeführt wird, muss vermutlich unvollständig bleiben. Betriebliche Sicherheit setzt nun einmal voraus, dass die Aspekte Safety (Arbeitssicherheit, Elektrosicherheit, Brandschutz, Umweltschutz, Umgang mit Gefahrstoffen etc.) und Security (IT-Sicherheit, aber auch Gebäudesicherheit, Zugangsregeln etc.) ganzheitlich adressiert werden, damit die erforderlichen Schutzmaßnahmen reibungslos ineinandergreifen.

Kein Unternehmen sollte es sich leisten, die neuen Risiken durch die Digitalisierung zu vernachlässigen und die IT-Abteilung außen vor zu lassen. Industrial Security ist schon heute ein Querschnittsthema für die Arbeits- und Elektrosicherheit, die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie für den Gesundheitsschutz. Alle betrieblichen Experten sollten die Chance nutzen, sich mit den Kollegen auszutauschen und eine fruchtbare Kooperation aufzubauen, die allen Firmenangehörigen nutzt.

Insofern sollte die intensive Kooperation zwischen verantwortlicher Elektrofachkraft, Firmenleitung, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt nur der Anfang sein für ein ganzheitliches, aber von Experten definiertes umfassendes betriebliches Sicherheitskonzept.