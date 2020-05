Darf nur eine befähigte Person elektrische Arbeitsmittel prüfen?

Zur erforderlichen Qualifikation der befähigten Person gehören also die

In vielen Fällen sind neben der elektrischen Sicherheit auch andere Gefährdungen bei der Beurteilung durch die prüfende Person zu berücksichtigen. Bei der Durchführung einer ordnungsgemäßen Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel kann es zu einer Gefährdung des Prüfers und/oder der Prüfumgebung kommen. Der Prüfer muss so etwas erkennen und berücksichtigen können. Außerdem muss er wissen, welche Schutzmaßnahmen er zu treffen hat. Aus diesem Grund dürfen Prüfungen nur von hierzu befähigten Personen durchgeführt werden.

Anforderungen an die befähigte Person

Folgende Anforderungen resultieren aus der TRBS 1203 Teil 3:

Berufsausbildung

Die befähigte Person für die Durchführung von Prüfungen zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen muss:

eine elektrotechnische Berufsausbildung abgeschlossen haben oder

eine andere, für die vorgesehenen Prüfaufgaben vergleichbare elektrotechnische Qualifikation nachweisen.

Der Arbeitgeber/Unternehmer hat zu prüfen:

ob die elektrotechnischen und die darüber hinaus notwendigen Kenntnisse ausreichen, um die durchzuführenden Arbeiten zu beurteilen und die entstehenden Gefahren zu erkennen.

Und ganz wichtig:

Liegt ein Dokument vor, das die relevanten Inhalte der Qualifikation wiedergibt?

Berufserfahrungen

Die befähigte Person muss Erfahrungen im praktischen Umgang mit zu prüfenden Arbeitsmitteln während eines nachgewiesenen Zeitraums gesammelt haben.

Die TRBS 1203 legt fest, dass eine mindestens einjährige Erfahrung bei der Errichtung, dem Zusammenbau oder der Instandhaltung von elektrischen Arbeitsmitteln und/oder Anlagen notwendig ist, um die befähigte Person in die Problematik der Prüfung von elektrischen Arbeitsmitteln einzuarbeiten.

Während der praktischen Tätigkeit muss die befähigte Person Erfahrungen gesammelt haben:

mit intakten elektrischen Arbeitsmitteln (Aufbau, bestimmungsgemäßer Betrieb, möglicher Fehlgebrauch, Prüfumfang, Prüfablauf),

mit diesen Arbeitsmitteln in Störungs- und Instandsetzungssituationen und

bei der Durchführung wiederkehrender oder vergleichbarer Prüfungen sowie bei ihrer Bewertung.

Zeitnahe berufliche Tätigkeit

Die befähigte Person muss eine zeitnahe berufliche Tätigkeit entsprechend der Prüfaufgabe ausgeübt haben. Das bedeutet, dass die Berufserfahrungen praktisch und aktuell sein müssen. Sie muss über die für die vorgesehenen Prüfaufgaben im Einzelnen erforderlichen Kenntnisse der Elektrotechnik sowie der relevanten technischen Regeln verfügen.

Außerdem muss die befähigte Person eine für elektrische Gefährdungen angemessene Weiterbildung betreiben, um die vorhandenen Kenntnisse zu aktualisieren. Die Weiterbildung kann z.B. durch Teilnahme an Schulungen oder an einem einschlägigen Erfahrungsaustausch erfolgen. An dieser Stelle gibt die TRBS dem Arbeitgeber eine recht große Freiheit bei der Auswahl der erforderlichen Weiterbildungsmaßnahmen.

Wichtig ist, dass bei einem möglichen Unfall klar und deutlich die erforderliche Befähigung des Prüfers belegbar ist.



Durch die geforderte Weiterbildung ist fast ausgeschlossen (Ausnahme Selbststudium…), dass eine Person, die zwar einen Gesellen/Facharbeiterbrief besitzt, aber über keinerlei fachliche Weiterbildung verfügt, eine befähigte Person im Sinne der TRBS 1203 darstellt.

Eine elektrotechnisch unterwiesene Person besitzt natürlich auch nicht die geforderte Befähigung nach TRBS 1203.

Hinweis

Wer die Sicherheit von elektrischen Geräten prüft, muss nicht nur die Messtechnik beherrschen und die Grenzwerte kennen, er muss vor allem die Messwerte interpretieren können.

Ein noch nicht erreichter Grenzwert (also grün) kann durchaus bedeuten, dass das Gerät nicht in Ordnung ist, da der Messwert ein Vielfaches des angemessenen Werts beträgt und auf eine schleichende Verschlechterung hinweist. Der automatisierte messtechnische Ablauf wertet jedoch „in Ordnung“, also grün. Ob die gemessenen Werte zu einem ordnungsgemäßen Zustand des Prüflings passen, muss allerdings der Prüfer entscheiden.

Das kann keine auf die Schnelle angelernte Kraft leisten! Diese Aufgabe kann nur von einer besonders befähigten Person ausgeführt werden. Sie muss neben einer fundierten Grundausbildung in der Elektrotechnik für diese Prüfungen besonders geschult sein, sie muss die relevanten elektrotechnischen Regeln und Vorschriften sehr gut kennen und zur Anwendung bringen. Auch muss sie ständig auf dem neusten Stand der Normen, Verordnungen und Gesetze sein.

Fazit

Die vorstehend genannten Personenkreise dürfen nur unter der Leitung und Aufsicht einer befähigten Person (Anforderung siehe TRBS 1203) für das Prüfen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel eingesetzt werden. Die befähigte Person muss die zur Anwendung kommende Prüftechnologie vorgeben und ist für die Auswertung der Prüfergebnisse verantwortlich. Das heißt, es müssen sogenannte Prüfteams gebildet werden.

Das ist auch gut so. Schließlich geht es nicht darum, nur die Plaketten auf seinen elektrischen Arbeitsmitteln zu haben und damit eine lästige Pflichtmaßnahme abzuhaken! Das Ziel ist ganz klar: Man will sicherstellen, dass den Beschäftigten nur elektrische Arbeitsmittel zur Verfügung stehen, bei denen Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Und genau aus diesem Grund muss man die Prüfung von elektrischen Gefährdungen zwingend von einer für diese Aufgabe befähigten Person oder unter deren Leitung und Aufsicht durchführen lassen.