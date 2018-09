TRBS 1201 Teil 3 - das ist neu

In Abschnitt 1 „Anwendungsbereich” wurde neben den formalen Veränderungen in Absatz 3 die Ungültigkeitsklausel für wesentliche Veränderungen an überwachungsbedürftigen Anlagen herausgenommen.

In Abschnitt 2 „Begriffsbestimmungen” hat sich einiges geändert. So wurde z.B. in 2.2 die „Befähigte Person mit behördlicher Anerkennung” durch den gängigen Terminus „Zur Prüfung befähigte Person mit behördlicher Anerkennung” ersetzt. Darüber hinaus kam es in 2.7 zu folgender Erweiterung:

„2.7 Komponente

Eine Komponente im Sinne dieser TRBS ist Bestandteil eines Gerätes im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU.”