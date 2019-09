Antwort des Experten

Beim Kunden sind vermutlich mehrere Effekte gleichzeitig eingetreten.

Wenn kein Isolationsfehler vorliegt

Der Isolationswert neuer Leitungsadern kann über 1 GΩ liegen. Die Leitung kann sich aufgrund des sehr hohen Isolationswiderstand über Induktion oder über eine elektrische Ladungstrennung (elektrostatisch) aufladen. Diese Berührungsspannung kann auch über DC 120 V liegen.

Ob diese Berührungsspannung gefährlich ist, hängt von der elektrischen Energie (E [Joule]) ab. Der Grenzwert für den Menschen ist an der Arbeitsstelle mit 350 mJ und der Stromfluss ist mit AC 3 mA und DC 12 mA angegeben.

Grundlagen der Messtechnik

Beim Messen mit dem Duspol (Spannungsmessung) wird an die zu messende Leitungsader über den Messinnenwiderstand des Duspols geerdet. D.h. die vorhandene elektrische Ladung kann sich über das Erdpotenzial entladen.

Normalerweise hat das multifunktionale Messgerät (Installationsprüfgerät VDE 0100) eine interne Ablaufsteuerung zum Messen von Isolationswiderständen, sodass die Leitungsadern erst entladen werden bevor der Messzyklus Isolationsmessung mit DC 1.000 V beginnt. Im Gegensatz zum Duspol muss das Messgerät zu seiner Umgebung wesentlich mehr als 2 MΩ isoliert sein, so dass eine vorhandene elektrische Ladung auf der zu messenden Leitungsader nicht abgeleitet wird. Der interne Prüfspannungsgenerator wird mittels Batterieladung auf DC 1.000 Volt aufgeladen und muss diese Messspannung während der Messung konstant generieren. Nach der Messung wird erst der Generator abgeschaltet und dann die Leitungsadern wieder entladen. Dieser Vorgang dauert vermutlich bis zu 5 Sekunden.

Fazit

Wenn der Duspol keine gefährliche Berührungsspannung anzeigt, sollte kurz vor der Isolationsmessung die Leitungsader kurzzeitig über Messspitzen geerdet werden.

Bleibt dieses Messproblem bestehen, sollte das Installationsmessgerät überprüft werden: Also mit dem Isolationsprüfgerät eine Spannungsmessung vornehmen. Ist diese unbedenklich, sofort in den Messvorgang Isolationsmessung umschalten. ODER den gleichen Messvorgang an einer anderen Leitungsader wiederholen.