Regelungstechnik – die Basis für die Gebäudeautomation

Die Regelstrecke

Ein weiteres Element des Regelkreises ist die Regelstrecke, die vielfältige Ausprägungen annehmen kann: angefangen von einer Maschine bis hin zu einem Flugzeug, genauer gesagt der Flugzeugdynamik, wie in unserem Beispiel. Die Regelstrecke kann aus einem oder mehreren Einzelsystemen bestehen, dessen Ausgangsgröße die konstant zu haltende Regelgröße x ist. Die Kenntnis über das Verhalten der Regelstrecke, d.h., ob sie z.B. sehr dynamisch ist, ist von großer Bedeutung für den Regelungstechniker, da er nur so den geeigneten Regler auswählen und parametrieren kann.

Weiterhin bestimmt das zeitliche Verhalten den Aufwand und mit welcher Qualität die regelungstechnische Aufgabe gelöst werden kann. Wenn nun die zeitliche Charakteristik bekannt ist, kann die Regelstrecke unterteilt werden in

Regelstrecken mit proportionalem Verhalten,

Regelstrecken mit integralem Verhalten,

Regelstrecken mit Totzeit und

Regelstrecken mit Energiespeichern.

Störgrößen haben meistens ungewollten Einfluss auf die Regelstrecke und somit auf die gesamte Regelung. In dem Beispiel aus der Luftfahrt wäre eine mögliche Störgröße jegliches Wetterereignis, wie Gegenwind oder ein Blitzeinschlag. Eine Kompensierung außerhalb des Regelkreises ist oft möglich, erhöht aber den Aufwand.

Auswahl des geeigneten Reglers

Der wichtigste Bestandteil der Regelung ist der Regler an sich. Er stellt eine Abweichung der Regelung fest und kompensiert durch entsprechende Stellsignale, sodass die Regelgröße der Führungsgröße entspricht. Sein Verhalten wird anhand des Stellsignalverlaufs bestimmt bzw. charakterisiert. Eine entsprechende Einteilung erfolgt in sogenannte stetige Regler, wie P- oder PID-Regler, und unstetige Regler, z.B. Zweipunktregler.

Wie kann aber der Regelungstechniker einen geeigneten Regler auswählen? Eine Voraussetzung wurde bereits genannt, nämlich die Analyse und Kenntnis über die Regelstrecke. Im Detail muss der Fachmann wissen, ob es sich um eine integrale oder proportional wirkende Strecke handelt, d.h. mit oder ohne Ausgleich, wie groß die Verzögerungen der Strecke sind, wie schnell ausgeregelt werden soll und inwieweit eine Regelabweichung toleriert werden kann. Anhand dieser Kriterien wird ein Regler ausgewählt und auf das Streckenverhalten abgestimmt. Bekannte Verfahren zur Einstellung sind die von Ziegler und Nichols oder von Chien, Hrones und Reswick.

Praktische Ausführungsformen von Regelungen

Die Regelungstechnik kann aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht als Teil der Automatisierungstechnik gesehen werden. In diesem Gebiet lagen die Ausführungsformen von Regelungen z.B. in mechanischer oder pneumatischer/hydraulischer Form vor. Durch die zunehmende Digitalisierung sind viele regelungstechnische Aufgaben heute elektronisch und in der Software gelöst. Hierbei liegt der Regelalgorithmus als programmierte Software vor, die in einem Mikroprozessor bzw. Mikrorechner läuft. Für die Anbindung an den technischen Prozess werden die Signale, die im Feld gemessen werden, digitalisiert und die Stellsignale ins Analoge überführt.