Ist die DIN ISO 45001 ein Meilenstein für den Arbeitsschutz?

Globalisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, Fachkräftemangel und Klimakrise – die aktuellen Herausforderungen für die Unternehmen sind vielfältig und groß. Insbesondere der Fachkräftemangel macht vielen Unternehmen zu schaffen, denn qualifiziertes Personal ist in immer mehr Branchen rar, sodass der Wettbewerb um Fachkräfte immer härter wird. Wer die besten Arbeitskräfte an sein Unternehmen binden will, benötigt dementsprechend gute Argumente.

Mit der DIN ISO 45001 ist es erstmals gelungen, den traditionellen Arbeitsschutz und das betriebliche Gesundheitsmanagement zusammenzuführen. Damit bietet die Norm insbesondere all jenen Unternehmen einen guten Einstieg, die diese beiden Themen noch nicht systematisch umsetzen. Unternehmen, die bereits ein Managementsystem gemäß ISO 9001 und/oder ISO 14001 erfolgreich anwenden, verschafft die DIN ISO 45001 die Möglichkeit, mit überschaubarem Aufwand die Aspekte Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in das bestehende System zu integrieren.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Fokus

Der Sinn und Zweck der DIN ISO 45001 besteht darin, Prozesse in Unternehmen aller Branchen zu optimieren, um die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten bestmöglich zu schützen. Die Norm beruht wie ihre Vorgängerin auf dem „Plan-Do-Check-Act“-Modell. Der gravierendste Unterschied zwischen den beiden Normen ist die mit der DIN ISO 45001 neu eingeführte sogenannte High Level Structure, die eine einfache Integration in die vorhandene ISO-9001- oder ISO-14001-Managementsysteme sicherstellt. Das hat den Vorteil, dass

Definitionen und Gliederungen einheitlich verwendet werden können und

Synergien bei der Kombination unterschiedlicher Standards und Zertifizierungen ermöglicht werden.

Dadurch sparen sich die Unternehmen Zeit und reduzieren den Aufwand bei der Einführung der DIN ISO 45001.

Arbeitgeber ist für Arbeitsschutz verantwortlich

Der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz ist Chefsache. Mit anderen Worten ist es der Arbeitgeber, der die umfassende Verantwortung für die Sicherheit und die Gesundheit seiner Mitarbeiter trägt. So steht es im Gesetz. Denn der Gesetzgeber hat den Arbeitgeber in § 3 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) damit betraut, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen, um die Mitarbeiter vor Sicherheits- und Gesundheitsgefahren an ihren Arbeitsplätzen zu schützen. Darüber hinaus muss er die ergriffenen Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anpassen.

Wann Elektrofachkräfte Akteure des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind

Um die Sicherheit und die Gesundheit seiner Belegschaft bestmöglich zu schützen, ist der Arbeitgeber u.a. verpflichtet,

den Mitarbeitern sichere Arbeitsmittel bereitzustellen (Werkzeuge, Maschinen, Anlagen usw.),

vor der Verwendung von Arbeitsmitteln eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen,

die Mitarbeiter vor dem Beginn von Arbeiten entsprechend zu unterweisen,

die sichere Benutzung von Arbeitsmitteln durch die Mitarbeiter zu gewährleisten, indem er die notwendigen Schutzmaßnahmen ergreift, sowie

die Arbeitsmittel regelmäßig zu überprüfen, instand zu halten und ggf. auszutauschen bzw. zu erneuern.

Allen diesen Aufgaben gemein ist, dass der Arbeitgeber die jeweiligen Risiken und Gefährdungen ermitteln und bewerten und daran anschließend Schutzmaßnahmen festlegen muss. Es geht dabei insbesondere um

mechanische,

thermische,

physikalische,

psychische und

elektrische

Gefährdungen.

Hier kommen Sie ins Spiel. Als Elektrofachkraft kommt Ihrer Expertise entscheidende Bedeutung zu, wenn es um elektrische Gefährdungen geht. Denn das Einschätzen von elektrischen Gefahren sowie das Auswählen geeigneter Schutzvorkehrungen bedürfen selbstredend einer entsprechenden Qualifikation im Bereich der Elektrotechnik.

Elektrofachkräfte übernehmen Verantwortung im Elektrobereich

In der Regel stellt sich die Situation in den Betrieben so dar, dass weder der Arbeitgeber noch die Fachkraft für Arbeitssicherheit eine Elektrofachkraft ist. Daraus folgt die problematische Konstellation, dass der Arbeitgeber zwar grundsätzlich die Verantwortung für die Arbeitssicherheit trägt, diese Verantwortung jedoch im Elektrobereich mangels entsprechender Kompetenz nicht sachgerecht übernehmen kann. Dieses Problem kann durch die Ausgliederung der Fachkompetenz sowie Übertragung dieses Bereichs an eine Elektrofachkraft gelöst werden.