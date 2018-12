DIN VDE 0100-460 neu gefasst

In der Neuausgabe mit der Bezeichnung VDE 0100-460: 2018-06 „Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-46: Schutzmaßnahmen – Trennen und Schalten” ist die Vorgehensweise für das Trennen und Schalten von Stromkreisen oder Betriebsmitteln beschrieben. Die Norm gilt für manuell, direkt betätigende und fernwirkende Trenn- und Schaltmaßnahmen. In Verbindung mit elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln können hierbei Gefahren auftreten. Um diese zu verhindern und vorgegebene Schutzziele zu erreichen, gelten die Richtwerte der DIN VDE 0100-460, die insbesondere die Anforderungen an Maßnahmen zum Trennen und Schalten in Niederspannungsanlagen beschreibt.