Wiederkehrende Prüfungen von Arbeitsmitteln

Bei der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen an ortsveränderlichen elektrischen Arbeitsmitteln kommen Elektrofachkräfte an zwei berufsgenossenschaftlichen Informationen nicht vorbei: an den DGUV Informationen 203-071 und 203-070. Diese bieten Hinweise und Empfehlungen, wie man Risiken begegnet und den Vorschriften der Arbeitssicherheit gerecht wird.

Die DGUV Informationen sind rechtlich zwar nicht unmittelbar bindend, aber Arbeitgeber und Elektrofachkraft dürfen sich bei einem Prüfen anhand der DGUV-Vorgaben auf der sicheren Seite wissen.

Diese zwei DGUV Informationen haben für das Prüfen von Arbeits- und Betriebsmitteln durch die Elektrofachkraft zentrale Bedeutung:

DGUV Information 203-071 „Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel — Organisation durch den Unternehmer“

DGUV Information 203-070 „Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel — Fachwissen für den Prüfer“

DGUV Information 203-071

Diese DGUV Information wurde erstellt durch die Mitarbeiter des Sachgebiets „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ im Fachausschuss Elektrotechnik der DGUV. Sie