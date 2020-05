Frage aus der Praxis

In unserem Unternehmen sind wir bestrebt, alle gesetzlichen, behördlichen und normativ geforderten Prüfpflichten zu erfüllen. Dabei haben wir als verantwortliche Elektrofachkräfte immer wieder mit einer mangelnden Akzeptanz in Bezug auf die geforderten Prüfungen seitens unserer fachfremden Vorgesetzten zu kämpfen. Wie können wir hier am besten argumentieren, um unsere Vorgesetzten von der erforderlichen Elektrosicherheit zu überzeugen?