In der Gebäudetechnik geht es längst nicht mehr nur um eine zuverlässige Versorgung mit elektrischer Energie und die Elektrosicherheit von Installationen und Anlagen. Immer stärker im Fokus stehen Energieeffizienz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Zu den Aufgaben von Elektrofachkräften gehört es auch, beim Optimieren bestehender Gebäude oder dem Planen neuer Bauten den Energieverbrauch weitestmöglich zu minimieren.

Energieeffizienz-Management nach DIN VDE 0100-801

Das sogenannte Energieeffizienz-Management in der Gebäudetechnik bedeutet ein systematisches Vorgehen mit dem Ziel, den Einsatz elektrischer Energie zu optimieren. Mit diesem Ziel befasst sich der 2015 veröffentlichte Teil 801 der Norm DIN VDE 0100. Wer sich beim Planen und Installieren von Niederspannungsanlagen oder beim Modernisieren bestehender Anlagen an der DIN VDE 0100-801 „Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 8-1: Energieeffizienz“ orientiert, legt die Basis für ein Energiemanagement nach DIN ISO 50001.

Bei den Aktivitäten zu Energieeffizienz in der Gebäudetechnik müssen verschiedene Aspekte gleichzeitig berücksichtigt werden:

das Gebäude mit seiner elektrischen Anlage plus Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

die angeschlossenen Verbraucher wie elektrische Maschinen und Betriebsmittel

die Anforderungen der Anwender und Gebäudenutzer (Bewohner, Gewerbe...)

die Verfügbarkeit lokaler Stromerzeugung

die lokalen Speichermöglichkeiten für elektrische Energie

Bei all dem muss die Sicherheit der elektrischen Anlage an erster Stelle stehen und darf in keiner Weise durch eine Effizienzmaßnahme beeinträchtigt werden.