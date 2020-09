Allgemeines zum Explosionsschutzdokument

Rechtliche Grundlage

Abschnitt 3 § 6 Abs. 9 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) „Gefährdungsbeurteilung“

DGUV Regel 113-001 „Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“

NEU: DGUV Information 213-106 „Explosionsschutzdokument“

Gefährdungsbeurteilung bezüglich der Explosionsgefahr

Der Arbeitgeber hat zahlreiche Gefährdungsbeurteilungen für Tätigkeiten, Arbeitsmittel und Gefahrstoffe zu erstellen. Von manchen Stoffen geht eine Explosionsgefahr aus. Die Gefährdungsbeurteilung bezüglich der Explosionsgefahr ist gemäß Gefahrstoffverordnung in einem speziellen Explosionsschutzdokument zu dokumentieren. Dieses Dokument war in der DGUV Regel 113-001 in den Abschnitten E 6 und E 7 beschrieben, wurde aber aufgrund der großen Bedeutung im Jahre 2020 in die DGUV Information 213-106 „Explosionsschutzdokument“ ausgegliedert.