Einbau von AFDDs nach DIN VDE 0100-420

Frage aus der Praxis

Nach der neuen DIN VDE 0100-420 wird der Einbau von AFDDs in bestimmten Fällen vorgeschrieben. Allerdings gibt es noch keine gesetzliche Vorschrift, wenn ich das richtig verstanden habe.

Ich habe gerade einen kleinen privaten Neubau in Holzrahmen-Bauweise und der Kunde ärgert sich über die Mehrkosten der AFDDs und möchte diese nicht eingebaut haben. Natürlich möchte ich dem Kunden nicht mehr verkaufen als unbedingt sein muss, will aber andererseits die Vorschriften einhalten, um auf der sicheren Seite stehen. Wenn ich das richtig deute, dann ist es keine gesetzliche Vorschrift AFDDs einzubauen. In der Norm wird dies jedoch gefordert.

Was bedeutet das für mich? Wann arbeite ich „nach den annerkannten Regeln der Technik“? Denn an diesen muss ich mich ja als Elektrofachbetrieb halten. Ich habe jetzt schon viele Beiträge darüber gelesen und auch die VDE-Vorschrift, allerdings komme ich zu keinem wirklichen Entschluss.