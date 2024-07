Leuchtstofflampen kommen aufgrund ihrer hohen Lichtausbeute und langen Lebensdauer häufig zum Einsatz. Bei der Verwendung von Leuchten mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVGs) sind in der Praxis leider immer wieder Installationsfehler zu finden, die vermeidbar sind. Die im Betrieb entstehende Wärme von konventionellen Vorschaltgeräten wird von der Elektrofachkraft oft unterschätzt. Schädigungen an der Leuchten- bzw. Durchgangsverdrahtung können die Folge sein und Isolationsschäden nach sich ziehen.

Durchgangsverdrahtung von Leuchten ist nicht verboten

Normativ finden sich in der DIN VDE 0100-559 „Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Leuchten und Beleuchtungsanlagen“ Aussagen zur Installation von Leuchtstofflampen. Grundsätzlich ist eine Durchgangsverdrahtung innerhalb von Leuchten normativ nicht verboten. Laut Absatz 559.5.3 „Durchgangsverdrahtung“ der DIN VDE 0100-559 heißt es, dass eine Durchgangsverdrahtung in Leuchten nur zulässig ist, wenn diese in der Leuchte vorgesehen ist.

Es stellt sich jedoch die Frage, wie zu verfahren ist, wenn innerhalb der Leuchte seitens des Herstellers keine Durchgangsverdrahtung vorgesehen ist und trotzdem eine Durchgangsverbindung erfolgen soll. Laut Aussage der DIN VDE 0100-559 darf dies wahlweise mit folgendem Verbindungsmaterial erfolgen:

Anschlussklemmen nach DIN EN 60998 (VDE 0613 ) „Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke“

) „Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke“ Installationssteckverbinder nach DIN EN 61535 (VDE 0606-200) „Installationssteckverbinder für dauernde Verbindung in festen Installationen“, die für Durchgangsverdrahtung geeignet sind

„Installationssteckverbinder für dauernde Verbindung in festen Installationen“, die für Durchgangsverdrahtung geeignet sind anderes geeignetes Verbindungsmaterial

Die für die Durchgangsverdrahtung verwendeten Kabel und Leitungen müssen in Übereinstimmung mit den Temperaturangaben auf der Leuchte oder der Montage-/Installationsanweisung des Herstellers ausgewählt und installiert werden. Im Absatz 559.5.6 der DIN VDE 0100-559 heißt es dazu, dass externe Kabel, Leitungen und deren Adern, die durch die Leuchte hindurchgeführt werden müssen, so auszuwählen und zu verlegen sind, dass diese keiner Schädigung oder keinen Beeinträchtigungen durch Hitze oder UV-Strahlung ausgesetzt sind. In diesem Zusammenhang können Schutzmaßnahmen durch wärmebeständige Leitungen bzw. Adern oder Abschirmmaßnahmen zum Einsatz kommen (vgl. DIN VDE 0100-559).