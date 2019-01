Immer wieder finden sich in den einschlägigen Internetforen Fragen bezüglich der zwingenden Vorgabe nach einer Drehfeldrichtung von Drehstromsteckdosen und den entsprechenden Stellen im Vorschriftenwerk.

Prüfung der Phasenfolge laut DIN VDE 0100-600 gefordert

In der DIN VDE 0100-600:2017-06 wird unter dem Absatz 6.4.3.9 „Prüfung der Phasenfolge“ die Prüfung der Einhaltung der Reihenfolge der Phasen gefordert. Die Prüfung und Erprobung werden unter Position „h)“ des Absatzes 6.4.3.1 „Allgemeines“ als erforderliche Maßnahmen im Rahmen der Erstprüfung aufgelistet. Somit lässt sich schon einmal festhalten, dass die Bestimmung der Phasenfolge der Außenleiter keine Freiwilligkeit ist, sondern immer bei Erstprüfungen berücksichtigt werden muss, wenn mehrphasige Stromkreise vorhanden sind (vgl. VDE 0100-600).

Rechtsdrehfeld für mehrphasige Stromkreise nach DIN VDE 0100-600 erforderlich

Als Anmerkung zur Prüfung der Phasenfolge wird in der Norm erläutert, dass die Einhaltung der Reihenfolge der Phasen als erfüllt gilt, wenn ein Rechtsdrehfeld nachgewiesen ist. In der Anmerkung heißt es weiterhin, dass für andere als Drehstromsteckdosen, z.B. Hausanschlusskästen oder Stromverteiler, im Anwendungsbereich der Reihe DIN VDE 0100 kein Rechtsdrehfeld vorgeschrieben ist. Ebenso wird vermerkt, dass der Rechtsdrehsinn einer Zählerscheibe eines Drehstromzählers nicht mit der Forderung nach einem Rechtsdrehfeld verwechselt werden darf. Aus den Anmerkungen der Norm lässt sich also festhalten, dass ein Rechtsdrehfeld zumindest schon einmal für alle Drehstromsteckdosen einzusetzen ist. Diese Feststellung widerspricht nicht z.B. einer betriebsinternen Festlegung eines Betreibers ein Rechtsdrehfeld für das gesamte Versorgungssystem oder für alle elektrischen Betriebsmittel eines Gebäudes oder Industriebetriebs vorzusehen. Gefordert ist dies jedoch in der DIN VDE 0100-600 nicht.

Was gilt für bestehende Anlagen?

Der eine oder andere Leser wird sich jetzt vielleicht die Frage stellen, ob die Forderung nach einem Rechtsdrehfeld vielleicht auch für Bestandsanlagen gilt?

In der DIN VDE 0100-550 „Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V - Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Steckvorrichtungen, Schalter und Installationsgeräte“ von April 1988 gibt es ebenfalls eine Aussage zum Rechtsdrehfeld. Laut DIN VDE 0100-550:1988-04 Abs. 4.7 müssen Drehstromsteckvorrichtungen (z.B. CEE-Steckdosen) so angeschlossen werden, dass sich bei der Betrachtung der Steckbuchsen von vorne im Uhrzeigersinn ein Rechtsdrehfeld ergibt (vgl. DIN VDE 0100-550). Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass für bestehende CEE-Steckdosen, zumindest seit dem 01.04.1988, die Forderung nach einem Rechtsdrehfeld besteht (vgl. VDE 0100-550).

Wie kann die Drehfeldrichtung festgestellt werden?

Eine einfache Methode zur Feststellung der Drehfeldrichtung ist die Verwendung von entsprechenden Adaptern, die sich direkt in die CEE-Steckdosen einstecken lassen. Diese gibt es je nach Nennstrom für die jeweiligen Bauformen von CEE-Steckdosen (z.B. 16 A oder 32 A). Diese Adapter sind einfach zu benutzen, indem sie in die jeweilige Steckdose eingesteckt werden. Je nach Hersteller signalisieren diese Adapter z.B. durch eine rote Leuchte ein Links- bzw. durch eine grüne Leuchte ein Rechtsdrehfeld. Darüber hinaus sind weitere Funktionen möglich. Hier sind u.a. diverse Blinkcodes z.B. für das Fehlen eines Außen- oder des Schutzleiters anzuführen. Die folgende Abbildung zeigt einen Adapter zur Feststellung der Drehfeldrichtung an 16 A CEE-Steckdosen. Die rote Meldeleuchte signalisiert ein Linksdrehfeld.