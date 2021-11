MOOCs und E-University – offene Kursangebote als Ausbildungsbaustein

Aus der Überlegung Universitätsvorlesungen für jedermann zugänglich zu machen – also zusätzlich zu Präsenzvorlesungen ein umfangreiches E-University-Angebot zu schaffen – entstanden die sogenannten MOOCs (engl. Massive Open Online Courses). Die Idee der MOOCs stammt aus Amerika, doch in den letzten Jahren hat sich auch das deutschsprachige Angebot rasant entwickelt.

MOOCs als möglicher Bestandteil der Ausbildung

Die Vorteile einer digitalen Ausbildungsplattform wie z.B. Moodle können genutzt werden, um externe Inhalte integrieren. Ein Format, das sich hierbei etabliert hat, sind die sogenannten MOOCs (engl. Massive Open Online Courses), die als Lehrveranstaltungen von vielen unterschiedlichen Anbietern bereitgestellt werden. Der Ausgangspunkt der Überlegung bei der Gestaltung von MOOCs war es, Universitätsvorlesungen für jedermann zugänglich zu machen, also zusätzlich zu Präsenzvorlesungen ein umfangreiches E-University-Angebot zu schaffen, mit dem jeder individuell von zu Hause lernen kann. Ein MOOC ist dabei ein Kurs oder eine Vorlesungsreihe, der oder die in der Regel auf ein bestimmtes Thema festgelegt ist oder eine thematische Struktur anbietet, an der sich der Lernende orientieren kann. Dabei können durchaus auch unterschiedliche Lehrende in der Vermittlung mitwirken. Essenziell ist bei einem MOOC, anders als bei einem bloßen Video-Tutorial, dass der Austausch zwischen den Teilnehmern gefördert wird. So gesehen ergibt sich auch eine gewisse zeitliche Festlegung, da MOOCs entweder als Veranstaltung mit Start- und Endtermin oder als fortlaufendes Angebot bereitgestellt werden.

Die angebotenen MOOCs enthalten zumeist Wissensüberprüfungen und können je nach Anbieter auch mit einem Zertifikat abgeschlossen werden. Der Einsatz von MOOCs bietet die Möglichkeit, zeit- und ortsunabhängig mit anderen Azubis zu lernen. Das unmittelbare Feedback und der Austausch zwischen Lehrendem und Lernendem kann dabei wegen der Größe mancher MOOCs jedoch nur eingeschränkt möglich sein. Hier ist also eine abschließende Reflexion mit dem Ausbilder dringend erforderlich.

Wer sich als Ausbilder mit dem Gedanken trägt, MOOCs in die eigene Ausbildung zu integrieren und dabei die Lernplattform Moodle zu nutzen, könnte sich im Selbsttest unter learn.moodle.org mit einem MOOC zum Moodle-Experten ausbilden.

Die Auswahl der richtigen MOOCs

Die richtigen Bausteine für seine Ausbildung zu finden ist oftmals gar nicht so einfach. Da die Idee der MOOCs aus Amerika stammt, sind nach wie vor die meisten Inhalte in englischer Sprache und verfügen nur zum Teil über Untertitel. Die größten Anbieter sind die amerikanischen Plattformen Coursera, edX und Udacity. Jedoch entwickeln sich deutschsprachige MOOCs in den letzten Jahren ebenfalls rasant, sodass es mit dem Webportal www.edukatico.org hierfür bereits eine eigenständige Suchmaschine gibt.

Das Angebot an MOOCs und Anbietern wächst täglich, und es wird spannend sein zu beobachten, wie sich hier übergeordnete Strukturen entwickeln und sich gerade für den Bereich der betrieblichen Ausbildung die Angebote entwickeln. Derzeit ist der Großteil der Angebote noch nicht explizit auf Auszubildende ausgerichtet, sondern entweder als Kurs einer „E-University“ für Studierende konzipiert, wobei oftmals ein höheres Lernniveau vorausgesetzt wird, oder als „Jedermann-Kurs“ aufgebaut, den Teilnehmer ohne jegliche Vorkenntnisse besuchen können. Hier besteht die Gefahr, dass Auszubildende unterfordert sind.

Auch die inhaltliche Ausrichtung der MOOCs muss zu den Anforderungen der Ausbildung passen. Hier sollten sich Ausbilder in jedem Fall die Zeit nehmen, selbst die Inhalte zu überprüfen. Die Suche nach geeigneten MOOCs kann auch ein wichtiges Thema in Ausbildernetzwerken sein, in denen Ausbilder die von ihnen entdeckten MOOCs mit anderen teilen oder gemeinsam eigene MOOCs erstellen. Auch die Einbindung der Auszubildenden in die Recherche und die Auswahl von MOOCs hat sich als probates Mittel erwiesen, um Akzeptanz und Motivation zu fördern. Zudem erscheint im Rahmen der Reflexion über die gelernten Inhalte auch eine Bewertung des MOOC durch den Auszubildenden sinnvoll, um langfristig qualitativ gute Quellen nutzen zu können.