„Wer haftet bei einer Wiederholungsprüfung im Schadensfall?“

Ich muss momentan in einem Industriebetrieb eine Wiederholungsprüfung durchführen. Allerdings hatte ich seit der Berufsschule kaum etwas mit VDE-Messungen zu tun. Ich habe zwar nebenbei noch ein Fernstudium zum staatlich geprüften Techniker für Elektrotechnik gemacht, aber darin wurde die Wiederholungsprüfung nur nebenbei erwähnt. Also habe ich mich am Anfang auf das verlassen, was mir mein Chef oder unser Vorarbeiter gesagt haben.

Nur die strafrechtliche Haftung trifft immer nur natürliche Personen, und zwar diejenige Person, die gehandelt hat oder eine solche Handlung unterlässt, obwohl sie erforderlich und sie zur Ausführung verpflichtet gewesen wäre. Letzteres nennt man Garantenstellung. Wann diese vorliegt und ob der Arbeitgeber sich in Bezug auf die Handlungen seiner Arbeitnehmer in einer solchen befindet, ist umstritten und letztlich wieder eine Frage des Einzelfalls. Hier fehlt der Raum, um ausführlich darauf einzugehen.

Richtet der eingesetzte Mitarbeiter einen weiteren Schaden an, so haftet deliktsrechtlich einerseits der Mitarbeiter dafür selbst nach § 823 Abs. 1 und 2 BGB sowie zusätzlich der Prüfdienstleister nach § 831 BGB, wenn es ihm nicht gelingt, den dort genannten Entlastungsbeweis zu führen. Vertrags- und deliktsrechtliche Haftung schließen sich gegenseitig nicht aus und können immer nebeneinander bestehen. Tatsächlich werden immer beide Ansprüche geprüft.

Grundsätzlich hat derjenige, der einen Mitarbeiter als befähigte Person einsetzen möchte, das Vorliegen der Voraussetzungen nach TRBS 1203 sicherzustellen. Diese sind bei Vorhandensein einer elektrotechnischen Berufsausbildung, einer mindestens einjährigen Berufserfahrung mit der Errichtung, dem Zusammenbau oder der Instandhaltung elektrischer Anlagen oder Arbeitsmittel und einer zeitnahen beruflichen Tätigkeit u.a. bei der Durchführung von Prüfungen gegeben. Wird von diesen Vorgaben abgewichen, muss die Gleichwertigkeit der gewählten Lösung im Ernstfall nachgewiesen werden.

Ein Prüfdienstleister, der Arbeitnehmer zu Prüfungen einsetzt, ohne dass diese befähigte Personen sind oder ohne das von diesen ermittelte Prüfergebnis von befähigten Personen abschließend bewerten zu lassen, macht sich schadensersatzpflichtig, wenn er dem Auftraggeber die Prüfung durch befähigte Personen zugesagt hat.

Welche Leistung schuldet der Arbeitnehmer?

Der Arbeitnehmer schuldet die Leistung, zu der er sich im Arbeitsvertrag verpflichtet hat. Sofern diese dort nur rahmenmäßig umschrieben wurde, ist die Grundlage für die Leistung das Berufsbild (z.B. Elektriker). Dann wären grundsätzlich alle in diesem Berufsbild zu erbringenden Leistungen geschuldet. Natürlich ist es aufgrund der Breite des Berufsfelds nicht möglich, sämtliche Tätigkeiten mit einer hinreichenden Korrektheit zu beherrschen. Daher kommt es darauf an, was der Arbeitgeber berechtigt erwarten konnte. In diesem Rahmen steht ihm ein Weisungsrecht hinsichtlich Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung zu. Mit Ausübung des Weisungsrechts konkretisiert der Arbeitgeber die Leistungspflicht im Einzelfall. In dem nach billigem Ermessen auszuübenden Weisungsrecht muss er die individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten des Arbeitnehmers berücksichtigen. Geht er dabei darüber hinaus, so muss der Arbeitnehmer intervenieren. Eine Leistung, die seine Fähigkeiten übersteigt, schuldet der Arbeitnehmer nämlich nicht.

Das Übernahmeverschulden

Unterbleibt eine Intervention des Arbeitnehmers, so kann ein Übernahmeverschulden vorliegen. Hier übersteigen die tatsächlichen Fähigkeiten des Arbeitnehmers die erforderlichen. Die Gründe für ein Verschweigen können vielfältig sein. So kann der Arbeitnehmer bei seiner Einstellung dem Arbeitgeber durchaus ein anderes Bild von sich selbst gezeichnet haben, das er jetzt nicht verspielen will. Dies wäre letztlich auch ein Anfechtungsgrund, der den Arbeitsvertrag vernichten kann. Auch gruppendynamische Einflüsse können eine Rolle spielen. Es bleibt der Vorstellungskraft des Lesers überlassen, welche weiteren Gründe hier vorliegen könnten.

Führt jedenfalls der Arbeitnehmer die Aufgabe, der er nicht gewachsen ist, trotzdem in dem Hoffen aus, es werde schon alles gut gehen oder das Fehlen der Fähigkeiten würde unentdeckt bleiben, so liegt ein Übernahmeverschulden vor, welches einen Spezialfall der Fahrlässigkeit darstellt. Klassisches Schulbeispiel ist der Landarzt, welcher seine schwer kranken Patienten nicht an einen Spezialisten überweist, sondern mit seinen Methoden weiter zu kurieren versucht. Der Arbeitnehmer muss seine Fähigkeiten kennen und darf sich nicht auf Experimente einlassen. Tut er es doch, so wird er im Ernstfall mit strafrechtlichen Konsequenzen konfrontiert oder er macht sich schadensersatzpflichtig.