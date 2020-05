„Wann darf ich eigenständig prüfen?“

Die TRBS 1203 beschreibt ebenfalls die erforderliche Qualifikation, den Begriff „Berufserfahrung“ (Abschnitt 2.2) sowie die konkreten Forderungen zur Erkennung elektrotechnischer Gefährdungen (Abschnitt 3.3).

Eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten mit einem Schulungsumfang von zwei bis drei Wochen erfüllt diese Anforderungen nicht.

Berufserfahrung ist notwendig

Die TRBS 1203 relativiert in Abschnitt 3.3 die Festlegung auf eine abgeschlossene Berufsausbildung nach Abschnitt 2.1 auf „eine andere für die vorgesehenen Prüfaufgaben ausreichende elektrotechnische Qualifikation“ und sorgt damit für Rechtsunsicherheit. Demnach wäre folgende Vorgehensweise vorstellbar:

Die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten kann bereits während ihrer Schulung zur festgelegten Tätigkeit im Schwerpunkt VDE-Prüfungen ertüchtigt werden. Als anschließende, wenigstens einjährige Berufserfahrung bietet sich eine Mitarbeit bei VDE-Prüfungen an, welche durch regelmäßige fachspezifische Schulungen im Bereich „VDE“ in Theorie und Messpraxis an den betreffenden Prüfgeräten (inkl. Prüfung) zu ergänzen ist, um für den Mitarbeiter eine ausreichende elektrotechnische Qualifikation für die vorgesehenen Prüfaufgaben sicherzustellen. Der Arbeitgeber soll die Berufserfahrung für diesen Zeitraum schriftlich dokumentieren.

Schriftliche Bestellung der befähigten Person

Die zuständige verantwortliche Elektrofachkraft stellt eine entsprechende Arbeitsanweisung für die vorgesehene(n) Tätigkeit(en) zur Verfügung, bestellt die befähigte Person für die Prüfung elektrischer Betriebsmittel gemeinsam mit dem Arbeitgeber schriftlich und übernimmt mit seiner Unterschrift die Fachverantwortung, sofern der Arbeitgeber diese aufgrund seiner eigenen Ausbildung nicht selbst übernehmen kann.

Hohe Entscheidungskompetenz ist gefragt

Die Prüfung elektrischer Betriebsmittel wird fachlich häufig stark unterschätzt und erfährt deshalb auch oft nicht die erforderliche Anerkennung innerhalb des Unternehmens. Sie erfordert jedoch eine hohe Entscheidungskompetenz sowohl bei der Sichtprüfung als auch in der Auswertung der Messdaten, welche durch fundiertes Fachwissen und langjährige Berufserfahrung erst möglich ist.

Die nachhaltigere Lösung nach Abschnitt 3.3 der TRBS 1203 wäre deshalb in diesem Fall, die geforderte einjährige Berufserfahrung auf drei Jahre hochzusetzen. Der Zeitraum von drei Jahren entspricht dem Eineinhalbfachen der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, um die berufliche Handlungsfähigkeit nachzuweisen und damit die Voraussetzung für eine Zulassung zu einer öffentlich-rechtlichen elektrotechnischen Abschlussprüfung zu erfüllen. Dann kann die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten zu einem erfolgreichen Abschluss in einem anerkannten elektrotechnischen Berufsbild geführt und mit den beschriebenen Vorleistungen unstrittig als Elektrofachkraft und als befähigte Person bestellt werden.

