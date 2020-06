Die mit der Prüfung der Arbeitsmittel beauftragte befähigte Person – siehe § 2 Absatz 6 Betriebssicherheitsverordnung, konkretisiert durch die Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 1203 „Befähigte Personen“ – legt zwar den genauen Prüfablauf fest, muss dabei aber die Anforderungen umsetzen, die in der DIN VDE 0701-0702 festgehalten sind. Bei einer Abweichung von den allgemein anerkannten Regeln der Technik, in diesem Fall der DIN VDE 0701-0702, muss der Prüfer die Gleichwertigkeit seiner Maßnahmen belegen. Dabei handelt es sich um die sogenannte Beweislastumkehr.

Differenzstrommessverfahren

Auch beim Differenzstrommessverfahren werden 230 V Netzspannung auf den Prüfling geschaltet, um diesen in den aktiven Betriebszustand zu versetzen. Das Messgerät vergleicht hineinfließende und abfließende Ströme und ermittelt so den Differenzstrom. So werden sämtliche Ströme erfasst, die über das Erdpotenzial abfließen. Aus diesem Grund eignet sich das Differenzstrommessverfahren in den meisten Fällen am besten.