Unfallbeispiel: Lichtbogen bei Spannungsprüfung ausgelöst

Arbeitsauftrag

Ein Elektroinstallateur sollte auf einem Festplatz ein Fahrgeschäft an den NS-Verteilerschrank anschließen.

Unfallhergang

Der Monteur hatte bereits das Anschlusskabel verlegt und wollte nun den Anschluss an das Versorgungsnetz herstellen. Zuvor hatte er mit einem Vielfachmessgerät noch einige Messungen durchführen müssen. Ein Spannungsprüfer war gerade nicht zur Hand. Der Monteur benutzte deshalb das vorhandene Messgerät, um eine Spannungsprüfung an den Anschlussklemmen vorzunehmen.

Die Messleitungen waren aber noch in die Buchsen für die Strommessung gesteckt. Beim Anlegen der Messspitzen an die Anschlussklemmen zweier Phasen löste er einen Lichtbogen aus. Durch den Lichtbogen zog sich der Monteur Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht und an beiden Unterarmen zu.