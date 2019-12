Die neue TRBS 1203: Anforderungen an zur Prüfung befähigte Personen

Im Mai 2019 wurde eine Neufassung der TRBS 1203 veröffentlicht, welche die Vorgängerversion aus dem Jahr 2010 ersetzt. Die aktualisierte Ausgabe wurde im Wesentlichen an die novellierte Betriebssicherheitsverordnung angepasst und weist eine im Vergleich zur Vorgängerversion veränderte Struktur auf. Neu ist vor allem die Benennung von Anforderungen an die zur Prüfung befähigte Person in Abhängigkeit von der Art des Arbeitsmittels im Anhang 3 der Betriebssicherheitsverordnung.

Einhaltung der TRBS entfaltet Vermutungswirkung

Die TRBS 1203 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung. Die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) geben bekanntlich den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für die Verwendung von Arbeitsmitteln wieder.