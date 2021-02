Energieeffizienz ist inzwischen zu einem der Schlüsselthemen in der Elektrotechnik geworden. Vor dem Hintergrund der Klimakrise findet das Thema als wesentlicher Bestandteil der Energiewende zunehmend Berücksichtigung in Normen und Vorschriften.

Eine dieser Normen ist die DIN VDE 0100-801 „Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 8-1: Funktionale Aspekte – Energieeffizienz“ aus dem Jahr 2015. Am 01.10.2020 trat eine neue, überarbeitete Version dieser Norm in Kraft, die ihr Hauptaugenmerk auf den Aspekt der Effizienz im Zuge der Planung und Errichtung elektrischer Anlagen legt.

Primäres Ziel: Optimierung der Energieverwendung

Bei der Bewertung der Energieeffizienz einer elektrischen Anlage spielen nicht nur die Verluste elektrischer Betriebsmittel, sondern auch die Verteilungen der elektrischen Energie zu den Verbrauchern eine Rolle. Deshalb enthält die DIN VDE 0100-801 umfassende Anforderungen und Empfehlungen für die Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen hinsichtlich der Energieeffizienz und nimmt somit die Elektrofachkraft (EFK) bereits in der Planungsphase in die Pflicht. Das primäre Ziel der Norm besteht darin, die Verwendung elektrischer Energie zu optimieren. Sie widmet sich dabei nicht der Energieeffizienz einzelner Produkte (Betriebsmittel) oder der Gebäudeautomation, sondern verlangt ein Gesamtkonzept für eine energieeffiziente Elektroinstallation als Ganzes. Nach ihrer Errichtung soll die elektrische Anlage während ihrer gesamten Lebensdauer möglichst wenige Verluste erzeugen und sich in ihrer Effizienz transparent darstellen.