Wie komme ich meiner Unterweisungspflicht am besten nach?

Gehört die Unterweisung der Elektrofachkraft zur Pflicht des Unternehmers?

Ja, die Unterweisung ist eine Pflicht des Unternehmers und in vielen Vorschriften und Regelwerken verankert, wie in der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ (§ 4) oder dem Arbeitsschutzgesetz (§ 12). Trotz dieser festgeschriebenen Pflicht wird in vielen Unternehmen versäumt, Unterweisungen durchzuführen, da sie aus Sicht einiger Unternehmer zu zeit- und kostenintensiv sind. Weitere Gründe können Unwissenheit über die Unterweisungspflicht sein sowie fehlendes Know-how bezüglich der Umsetzung einer Unterweisung.

Stellt sich z.B. bei einem Unfall heraus, dass der geschädigte Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß unterwiesen wurde, liegt eine Unterlassung beim Unternehmer vor. Diese Fälle sind häufig darauf zurückzuführen, dass die Belehrung einfach vergessen oder zu lange aufgeschoben wurde. Der Unternehmer hat eine Ordnungswidrigkeit begangen und erhält eine entsprechende Geldstrafe. Im Allgemeinen wird nicht davon ausgegangen, dass die Unterweisung mit Absicht, d.h. mit Vorsatz, nicht durchgeführt wurde. Wenn doch ein Vorsatz nachgewiesen werden kann, handelt es sich um keine Ordnungswidrigkeit und ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Welche Möglichkeiten zur Unterweisung von Elektrofachkräften gibt es?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen ohne großen Aufwand theoretisch zu unterweisen, dazu gehören u.a. die Verwendung von E-Learning-Kursen, die Inhouse-Schulung oder die Unterweisung durch einen befähigten Mitarbeiter.

Unterweisung mit E-Learning-Kursen

Eine praktische, wenig aufwendig und zeitsparende Möglichkeit Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen zu schulen ist die Verwendung von E-Learning-Kursen.

Hier gibt es verschiedene Anbieter, die beispielsweise auf einer CD/DVD eine selbstablaufende Schulung anbieten. Um den Lernerfolg zu testen und den E-Learning-Kurs erfolgreich abzuschließen, gibt es am Ende idealerweise eine Verständniskontrolle oder einen Wissenstest. Nach Teilnahme und Bestehen des Wissenstest, kann dann eine personalisierte Teilnahmebestätigung ausgedruckt werden, die als Dokumentationsnachweis genutzt werden kann. Mit E-Learning-Kursen können Zeit und Kosten gespart werden. Außerdem von Vorteil: Die Unterweisung kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt vorgenommen werden. Es ist jedoch ein PC-Arbeitsplatz mit aktueller Hard- und Software notwendig.