Einsatz der elektrotechnisch unterwiesenen Person in der Instandhaltung

Der Betreiber einer elektrischen Anlage muss den reibungslosen Ablauf, d.h. die Verfügbarkeit der Anlage sicherstellen. Dazu gehört auch die regelmäßige Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen, wie Inspektionen oder Wartungen.

Dazu muss der Betreiber geeignetes Fachpersonal mit entsprechenden Qualifikationen einsetzen. Die Anforderungen an Qualifikationen bzw. Fähigkeiten der Fachkräfte werden neben dem deutschen Arbeitsschutzgesetz in diesen Vorschriften festgehalten:

DIN VDE 0100 „Errichten von Niederspannungsanlagen“

DIN VDE 0105-100 „Betrieb von elektrischen Anlagen“

DIN VDE 1000-10 „Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen“

DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“

In der Regel sollen hauptsächlich Elektrofachkräfte in der Instandhaltung eingesetzt werden. Sie sind aufgrund ihrer dualen Ausbildung, ihrer praktischen Kenntnisse und Erfahrungen qualifiziert, derartige Tätigkeiten auszuführen. Die Anforderungen für Elektrofachkräfte z.B. durch erhöhte Sicherheitsanforderungen und gleichzeitigem Kostendruck wachsen jedoch stetig an, Unterstützung ist notwendig.

Darf die EuP Instandhaltungsmaßnahmen ausführen?

Was ist mit elektrotechnisch unterwiesenen Personen? Dürfen sie in der Instandhaltung eingesetzt werden und Elektrofachkräfte unterstützen? Die Antwort lautet: Sie dürfen.

Nach entsprechender Unterweisung und unter Aufsicht und Leitung einer Elektrofachkraft können sie festgelegte Aufgaben in der Instandhaltung übernehmen.