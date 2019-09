Über 240 Elektro-Profis aus Industrie, Gewerbe und Dienstleistung treffen sich jedes Jahr Mitte November auf der Jahrestagung Elektrosicherheit, um neue Impulse und Empfehlungen für ihre betriebliche Elektrosicherheit zu bekommen und sich auszutauschen.

Veranstaltet wird Jahrestagung Elektrosicherheit nun zum dreizehnten Mal in Folge von der WEKA Akademie GmbH in Kooperation mit der Fachzeitschrift ep ELEKTROPRAKTIKER (HUSS-MEDIEN GmbH).

Neue Ideen, wertvolle Best-Practice-Impulse und

praktisches Handwerkszeug für den Elektro-Arbeitsalltag

Die renommierten und kompetenten Elektro-Experten vermitteln in einmaliger Auswahl an Fachvorträgen aus erster Hand Theorie und Praxis pur, beantworten gezielt Fragen und geben nützliche Anregungen mit auf den Weg. In den Pausen, wie auch während dem Get-together am Abend, steht traditionell unser Expertenteam den Teilnehmern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Die begleitende Fachausstellung zeigt Innovationen live und bietet vielfältige Gelegenheiten, die Erfahrungen und Ansichten der Elektro-Praxis zusammenzuführen und im Dialog fortzuentwickeln.

Das erwartet Sie auf der 13. Jahrestagung Elektrosicherheit 2019:

Neue Impulse und wertvolle Anregungen ermutigen Sie zu „Out-of-the-box“-Denken!

Mit unserem Tagungsprogramm greifen wir die aktuellen und viel diskutierten Themen aus der betrieblichen Elektrosicherheit auf. Nutzen Sie diesen Erfahrungsaustausch, holen Sie sich Ihr Wissens-Update und knüpfen Sie neue Kontakte. Nach den Vorträgen haben wir ausreichend Zeit für Fragen und Diskussionen eingeplant.

Das sind die Themen-Schwerpunkte 2019

Elektrosicherheit aktuell: Stand Technologie, aktuelle Anforderungen und Neuerungen

Stromunfälle: aktuelles Unfallgeschehen, Unfallstatistik, reale Praxisfälle und deren Analyse

Praxistipps: Erdungsmessungen sicher und fachgerecht durchführen

Prüfung von E-Ladestationen und Ladekabel

Rechtskonforme Organisation der Elektrosicherheit

Fehlerstrom-Schutzschalter RCD Typ B: Besonderheiten und Neuerungen

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) aktuell

Unsere Highlights 2019

Elektro-Talk – Die Gesprächsrunde über elektrotechnische Fachthemen!

Fachvorträge und Live-Demonstrationen auf der Bühne

Interaktive Fachausstellung – Neueste Technik, innovative Lösungen und Networking

Exklusive Abendveranstaltung im „Hofgut Laubenheimer Höhe“ mit Marc Gassert – der blonde Shaolin

Verpassen Sie nicht dieses Event für Elektrofachkräfte und melden Sie sich direkt an!

Über folgenden Link erhalten Sie weitere Informationen zur Tagung und zur Anmeldung:

https://www.jahrestagung-elektrosicherheit.de/