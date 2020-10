E-Waste-Tag am 14.10.2020: Elektroschrott entsorgen und recyceln

Weltweit kommt immer mehr Elektroschrott zusammen. Allein im Jahr 2019 waren es 53,6 Millionen Tonnen. Darin sind Gifte enthalten, aber auch wertvolle Rohstoffe. Wie gehen wir in Deutschland damit um?

Der internationale E-Waste-Tag am 14.10.2020 will darauf aufmerksam machen, dass die Menge an Elektroschrott ständig zunimmt: auf der ganzen Welt betrug die Zunahme in den letzten fünf Jahren 21 Prozent. Wenn man die 53,6 Millionen Tonnen Elektroschrott, die im Jahr 2019 angefallen sind, auf die Weltbevölkerung umrechnet, ergibt sich eine durchschnittliche Menge von 7,3 Kilogramm pro Kopf.

Am wenigsten E-Waste gibt es in Afrika – dort sind es 2,5 Kilogramm pro Kopf und Jahr. In Deutschland waren es 2019 gut 20 Kilogramm Elektroschrott pro Einwohner und damit genauso viel wie in den USA.

E-Waste-Monitor 2020

Die Studie „Global E-waste Monitor 2020“ wird von der Universität der Vereinten Nationen herausgegeben und von der Weltgesundheitsorganisation unterstützt. Darin wurden im Sommer 2020 die neuesten Zahlen zum weltweiten Elektroschrott veröffentlicht. Erschreckend ist besonders dessen stetes Anwachsen: Den Grund dafür sehen die Autoren im vermehrten Konsum von Elektro-Produkten, verschärft durch viele kurzlebige Billigprodukte, die sich kaum mehr reparieren lassen.

In Deutschland ist die Recyclingrate im Vergleich zu anderen Ländern recht hoch. Sie liegt bei über 50 Prozent – allerdings kann man im Umkehrschluss auch feststellen, dass wir fast die Hälfte des Elektroschrotts nicht recyclen. Die darin enthaltenen Stoffe können der Umwelt und unserer Gesundheit schaden. So vermuten die Autoren der Studie, dass 2019 im Elektroschrott allein 50 Tonnen Quecksilber enthalten waren.