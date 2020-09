DIN VDE 0100-722: Stromversorgung von Elektrofahrzeugen

Die Norm DIN VDE 0100-722 (VDE 0100-722):2019-06 trägt den Titel „Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-722: Anforderung für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Stromversorgung von Elektrofahrzeugen“. Informieren Sie sich hier über die wesentlichen Inhalte und die Änderungen gegenüber der Vorgängerversion vom Jahr 2016.

Neuerungen der Ausgabe von 2019 gegenüber 2016

Die DIN VDE 0100-722 (VDE 0100-722):2019-06 enthält folgende Änderungen gegenüber der Ausgabe von 2016:

Überarbeitung des Abschnitts „Begriffe”

„Schutz durch Anordnung außerhalb des Handbereichs” wurde für Ladegeräte mit automatischem Verbindungsaufbau nach IEC 61851-23-1 zugelassen.

Anforderungen zur kontaktlosen Energieübertragung wurden neu aufgenommen.

Anforderungen an die Auswahl von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) wurden überarbeitet.

Hinweis auf Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen im Zusammenhang mit Rückspeisung wurde aufgenommen.

Hinweis auf die Durchführung von Prüfungen wurde aufgenommen.

Anwendungsbereich der DIN VDE 0100-722

In dieser Norm werden Anforderungen an Stromkreise zur Aufladung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen beschrieben. Dazu zählen auch die einzuhaltenden Schutzmaßnahmen bei der Rückeinspeisung elektrischer Energie vom Elektrofahrzeug in das Netz.

Anwendung in der Praxis

Die Elektromobilität wird künftig immer häufiger den Einzug in die Elektroinstallation finden. Das Handwerk wird dafür zuständig sein, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge aufzubauen. Diese Norm liefert wichtige Erläuterungen zur Funktionalität und zur Sicherheit der Ladeinfrastruktur.