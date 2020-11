Das Ausbildungsjahr 2020 ist in einer schwierigen Zeit gestartet. Die Corona-Krise hat vielen Betrieben schon eine Menge abverlangt. Dann sollen sie sich auch noch um Auszubildende kümmern, um dem Fachkräftemangel zu begegnen? Hut ab vor allen Betrieben, die Azubis auch in diesem Jahr eine Chance geben.

Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“: Jetzt informieren und profitieren

Weil Auszubildende die Fachkräfte von morgen sind und Deutschland gut ausgebildete Fachkräfte braucht, hat die Bundesregierung einen Schutzschirm von 500 Millionen Euro für die Ausbildung aufgespannt. So soll ein „Ausbildungsjahrgang Corona“ verhindert werden.

Es werden Ausbildungsverhältnisse gefördert, die im Zeitraum vom 01.08.2020 bis 15.02.2021 beginnen. Das hat auch dann Gültigkeit, wenn der Ausbildungsvertrag schon früher geschlossen worden ist. Das Förderprogramm ist für kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten gedacht.

KMUs, die erheblich von der Corona-Krise betroffen sind, und trotzdem für 2020 genauso viele Ausbildungsverträge abgeschlossen haben wie durchschnittlich von 2017 bis 2019, erhalten pro Ausbildungsvertrag einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 2.000 Euro. Es gibt auch die Möglichkeit einer Ausbildungsprämie plus für darüber hinaus abgeschlossene Ausbildungsverträge und eine Prämie für die Übernahme von Azubis aus insolventen Unternehmen.

Viele Betriebe kennen das Bundesprogramm nicht

Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung meldet, hat sich diese Möglichkeit der Förderung noch nicht überall herumgesprochen. In deren aktueller Befragung „Betriebe in der Covid-19-Krise“ hat sich herausgestellt, dass nur etwa die Hälfte der Betriebe, die für das Bundesprogramm in Frage kommen, dieses auch kennen. Da verwundert es nicht, dass die Fördermittel bisher nur wenig abgerufen wurden.