Ausbildung in der Elektrotechnik 2020 – der Corona-Jahrgang?

KMUs, die erheblich von der Corona-Krise betroffen sind, und trotzdem für 2020 genauso viele Ausbildungsverträge abgeschlossen haben wie durchschnittlich von 2017 bis 2019, erhalten pro Ausbildungsvertrag einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 2.000 Euro. Es gibt auch die Möglichkeit einer Ausbildungsprämie plus für darüber hinaus abgeschlossene Ausbildungsverträge und eine Prämie für die Übernahme von Azubis aus insolventen Unternehmen.

Sowohl auf Seiten der auszubildenden Betriebe als auch der Azubis gab und gibt es in diesem schwierigen Jahr Bedenken und Unsicherheiten. Die Betriebe hatten auf eine Normalisierung der wirtschaftlichen Lage in der zweiten Jahreshälfte gehofft, und in vielen Branchen gibt es tatsächlich Grund zur Zuversicht.

Ausbildung im Elektrohandwerk

Bei den Schulabgängern kam in diesem unsicheren Jahr die Frage dazu, welcher Beruf in Zukunft auch krisensicher sein kann? Mit einer Ausbildung in der Elektrotechnik machen Azubis nichts verkehrt, so viel steht fest. Die Ausbildungen sind qualifiziert, die Elektro-Branche ist zukunftssicher und bietet hervorragende Aufstiegschancen und Möglichkeiten zur Weiterbildung.

Das Handwerk hat immer Konjunktur, und das zeigt sich auch jetzt in der Krise. Für die Betriebe sind Auszubildende eine Investition in die Zukunft. Da kann man nur wünschen, dass wir die Corona-Krise weiterhin im Griff behalten und die Elektro-Azubis 2020 auch unter diesen besonderen Umständen ihre Ausbildung erfolgreich meistern.

E-Learning-Kurse für Elektro-Azubis

Für die Ausbilder haben wir noch einen Tipp, wie sie ihre Azubis fördern können: Schauen Sie sich mal unsere neuen E-Learning-Kurse für Elektro-Azubis an. Wir wünschen Ausbildern und Auszubildenden einen guten Start und eine erfolgreiche Ausbildung!