ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände”

Vor allem kleine und mittelgroße Betriebe hatten Probleme bei der Einstufung und Ausführung der erhöhten Brandgefährdung nach der alten Fassung der ASR A2.2, weshalb diese von Anfang an als diskussionswürdig galt. Um den Anwendern weitere Hilfestellung zu geben, wurde im Bundearbeitsministerium beschlossen, den Ausschuss für Arbeitsstätten zu beauftragen, die Fassung von 2012 so zu überarbeiten, dass vor allem der Bereich der erhöhten Brandgefährdung verständlicher und anwenderfreundlicher gestaltet wird. Darüber hinaus sollte die ASR A2.2 redaktionell überarbeitet werden und an seit 2012 veränderte Gegebenheiten angepasst werden.

Stand der Technik bei Maßnahmen gegen Brände