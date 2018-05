Funkanlagen und DSGVO

Vielen Lesern dürfte bekannt sein, dass die aktuelle Funkanlagenrichtlinie, die Bezeichnung RED-Richtlinie ist eindeutiger, Vorgaben an den Datenschutz enthält, die aber kaum ausformuliert wurden.

Die überwachende Behörde, in Deutschland die Bundesnetzagentur, beschreibt es so: „Gegenstände, die sendefähige Kameras oder Mikrophone verstecken und so Daten unbemerkt weiterleiten können, gefährden die Privatsphäre der Menschen. Das gilt auch und gerade für Kinderspielzeug“, so Jochen Homann, Präsident der Bundessnetzagentur. Ein Kinderspielzeug musste vom Hersteller vom Markt zurückgezogen werden, viele andere Hersteller waren mit ähnlichen Produkten in diese Aktion einbezogen.

Ein Detail war im Bereich CE-Kennzeichnung besonders interessant: wenn die Funkverbindung (wie Bluetooth) vom Hersteller nicht ausreichend geschützt wird, kann diese von in der Nähe befindlichen Dritten unbemerkt genutzt werden, um Gespräche abzuhören oder Videobilder zu übertragen. Bei Videotürsprechanlagen besteht dieses Problem theoretisch ebenfalls, hier sind aber fast immer bessere Absicherungstechniken im Einsatz.

Die Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), welche ab 25. Mai 2018 das nationale Datenschutzrecht in der Europäischen Union (EU) und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und damit auch das bisherige Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in Deutschland weitgehend ersetzen soll, erfasst diesen Fall erstaunlicherweise nicht, solange keine Datenaufzeichnung stattfindet. Etwas vereinfacht ausgedrückt kann man sagen: Wenn jemand aus dem Fenster guckt, ist das die gleiche Funktion, wie eine Videokamera ohne Aufzeichnung. Das übertragene Videobild wird vom Menschen ausgewertet und gedanklich gespeichert, was aber von der DSGVO nicht erfasst wird.

Autor: Dipl.-Ing. Jo Horstkotte