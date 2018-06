Muss denn erst ein Stromunfall geschehen?

Dass auf eine Frage nach Mängeln in den Antworten Schwierigkeiten, Hürden und Probleme im beruflichen Alltag genannt werden, war zu erwarten. Doch die Deutlichkeit, Heftigkeit und Richtung der Aussagen hat die Redaktion überrascht. Hier einige typische Antworten:

elektrofachkraft.de bedankt sich ganz herzlich bei allen Usern, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Die Resonanz war wirklich groß - die Antworten erschreckend.

Uns hat interessiert: Wo sehen Sie die größten Mängel in der elektrotechnischen Organisation Ihres Unternehmens?

„Hinweise und Berichte von Mängeln des Elektromeisters werden nicht ernstgenommen.“ „Immer wieder arbeiten elektrotechnische Laien an der Elektroanlage. (Hausmeister).“ „So lange der Strom aus der Steckdose kommt, kümmert sich keiner drum oder Anliegen werden übergangen. Erst wenn nichts mehr zu retten ist, die Anlagen in einem katastrophalen Zustand sind, werden Überlegungen angestrebt, ob Handlungsbedarf besteht.“ Auch die folgende Aussage spricht Bände und fasst zusammen, was offenbar viele Elektrofachkräfte in Deutschland erfahren müssen: „… bis vor einem Jahr gab es noch keine VEFK sowie eine Organisationsstruktur der Elektroabteilung! Dies hat aber mehr als 10 Jahre Überredungskunst, Nerven und viel Zeit für Sitzungen gekostet.“

Häufigst genannter „Mangel“: Geschäftsführung/Betriebsleitung/Chef

Eines fällt beim Ordnen aller Antworten besonders auf: Mit Abstand am häufigsten werden die genannten Mängel der Entscheiderebene zugeordnet, ob diese nun Geschäftsführung, Betriebsleitung, Werkleitung oder einfach nur „unser Chef“ genannt wird. Die Probleme entstehen oft dadurch, dass „Elektrofachkräfte von Elektrolaien geführt werden“, wie ein Teilnehmer treffend formulierte.

Elektrotechnische Laien stehen in der innerbetrieblichen Hierarchie formal über der Elektrofachkraft und entscheiden über deren Anliegen oder bügeln sie ab. Und dass obwohl sie selbst gar nicht qualifiziert sind, eine Gefahr einzuschätzen und über notwendige Maßnahmen zu entscheiden. Die Situation wird vielerorts verschärft durch Zeitdruck, Kostendruck und mangelndes Verständnis, z.B. für Weiterbildung („da wird nur das Allernötigste genehmigt“).

In einer solchen Situation gerät eine Elektrofachkraft in die schwierige Lage, trotz mangelnder Unterstützung von oben die Anforderungen an Elektrosicherheit im Betrieb umsetzen zu müssen. Ein User formulierte diese Zwickmühle folgendermaßen: „Der Elektromeister soll zwar die Anlagen und Geräte überprüfen, es wird aber nichts fachgerecht repariert oder instandgesetzt. Alles darf nichts kosten.“

Was Betriebsleiter oft missverstehen

Derlei innerbetriebliche Verhältnisse hatten die Verfasser der DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ und der Normen, welche die Elektrofachkraft definieren, sicherlich nicht beabsichtigt. Denn drei wesentliche Aspekte werden in vielen Unternehmen offenbar nicht verstanden oder bewusst missachtet: