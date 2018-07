Qualifikationen der verantwortlichen Elektrofachkraft

Frage aus der Praxis

Unser Unternehmen wird zurzeit umstrukturiert. Die jetzige Elektrotechnik wird in Planung und Betrieb aufgeteilt. Wir, Prüf- und Messwesen, alles Elektromeister, sollen dem Betrieb zugeteilt werden. Die jetzige verantwortliche Elektrofachkraft wird in der Planung sitzen. Wir prüfen nach DGUV Vorschrift 3 u.a. ortsfeste sowie überwachungsbedürftige Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Unser zukünftiger Vorgesetzter ist keine Elektrofachkraft.

Kann die disziplinarische Führungskraft auch ohne elektrotechnische Ausbildung und Qualifikation unsere verantwortliche Elektrofachkraft sein?