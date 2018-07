Das darf die elektrotechnisch unterwiesene Person

01.07.2018 08:18 (Kommentare: 3)

Die elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) an sich ist nichts Neues. Definiert ist sie bereits seit 1979 in nahezu unveränderter Form z.B. in der DIN VDE 0105-100. Dennoch besteht immer wieder Unsicherheit darüber, was den Einsatz einer EuP angeht und welche Tätigkeiten sie ausführen darf.

Wer ist eine elektrotechnisch unterwiesene Person? Eine elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) ist, wer durch eine Elektrofachkraft (EFK) über die ihr übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie über die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen belehrt wurde. Rechtliche Rahmenbedingungen Jedoch haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit verändert. Als Wichtigstes ist hier die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zu nennen, die den Unternehmer persönlich verantwortlich macht. Die Verantwortung liegt beim Unternehmer Da der Unternehmer in der Regel nicht die nötige fachliche Qualifikation einer verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK) aufweist, muss er zur Erfüllung seiner Sorgfaltspflicht die fachliche Verantwortung an eine geeignete Person delegieren. Dabei trägt er die Auswahlverantwortung, dass die von ihm beauftragten Personen ihrer Aufgabe entsprechend qualifiziert sind. Eine weitere Hierarchiestufe unterhalb der eigenverantwortlich handelnden Elektrofachkraft stellt die elektrotechnisch unterwiesene Person dar. Die EuP arbeitet immer unter der Aufsicht einer Elektrofachkraft Sie kann nur unter Leitung und Aufsicht einer übergeordneten Elektrofachkraft (Paten) tätig werden. Die Verantwortung für die Sicherheit und Qualifikation wie auch die Qualität der Arbeit bleibt immer bei dem Paten. Auch hier gilt das Prinzip der Auswahlverantwortung. Die Elektrofachkraft hat dafür Sorge zu tragen, dass die EuP nur mit den für sie geeigneten Aufgaben beauftragt wird. Die EFK muss sich auch vergewissern, dass sie die erforderlichen Kenntnisse besitzt und die Arbeiten richtig und vollständig durchführt.

Die Art der Tätigkeiten und erforderlichen Handlungen sind durch geeignete Arbeitsanweisungen exakt festzulegen. Ebenso gehört eine örtliche Einweisung und schriftliche Bestellung inklusive eines Tätigkeitsprofils dazu. Merke! Eine elektrotechnisch unterwiesene Person für alles und jedes gibt es nicht!

Aufgaben einer elektrotechnisch unterwiesenen Person Schalten Die Erfindung der elektrotechnisch unterwiesenen Person sollte es ermöglichen, einfachste elektrotechnische Tätigkeiten auch von einer„nicht-Elektrofachkraft“ durchführen zu lassen.

So gehören zu den klassischen Aufgaben einer EuP das Betätigen von Leitungsschutzschaltern, Fehlerstrom-Schutzschalter (RCDs) oder das Wechseln von Sicherungseinsätzen und Leuchtmitteln. Ebenso das Rücksetzen von Not-Aus-Einrichtungen oder Schutzgeräten wie Motorschutzschaltern. Darin begründet sich auch die Nachrüstpflicht des teilweisen Berührungsschutzes für Bedienvorgänge in Schaltanlagen seit 1983. Auswechseln von Sicherungen Elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen, genauso wie Laien, Schraubsicherungen bis 63 A wechseln. Zusätzlich dürfen sie auch Einsätze des Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungssystems in stromlosen Kreisen sowie in stromführenden Kreisen wechseln, wenn dies mittels Sicherungslasttrennschalter erfolgt. Das Wechseln von frei geführten NH-Sicherungseinsätzen unter Last kann normativ betrachtet ebenfalls von elektrotechnisch unterwiesenen Personen durchgeführt werden. Jedoch ist angesichts der dabei drohenden Gefahren eine Gefährdungsbeurteilung im Einzelfall sowie umfangreiche Schutzausrüstung erforderlich. Ob die Qualifikation der EuP dafür tatsächlich ausreicht, liegt in der Auswahlverantwortung der vorgesetzten Elektrofachkraft. Wichtig! Im Schadensfall kann diese sich nicht darauf berufen „dass elektrotechnisch unterwiesene Personen das doch können und dürfen“ – die Elektrofachkraft selbst hat dafür Sorge zu tragen, dass die elektrotechnisch unterwiesene Person den übertragenen Aufgaben gewachsen ist! Sicherungswechsel an offenen NH-Sicherungsgerüsten bei fließenden Strömen (Arbeiten in der Nähe von aktiven Teilen) gehören in den Zuständigkeitsbereich von Elektrofachkräften. Je nach Tätigkeit muss (dem Grundsatz der DIN VDE 0105-100 entsprechend) intensiv geschult werden, um mögliche Gefahren erkennen zu können. Dazu gehört natürlich auch eine intensive örtliche Anlageneinweisung. Eine kurze 10-minütige „Alibi“-Unterweisung, wie es in der Praxis leider sehr oft gehändelt wird, reicht hier mit Sicherheit nicht aus. Prüfen Bezüglich der Prüfung ist zunächst zu unterscheiden zwischen dem einfachen Erproben von Schutzeinrichtungen, wie sie seitens der Berufsgenossenschaften je nach Umfeld monatlich, wöchentlich oder arbeitstäglich gefordert wird sowie Wiederholungsprüfungen an elektrischen Arbeitsmitteln. Ersteres meint das Betätigen der Prüftaste am Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) und verlangt keine weiteren Messmittel oder besonderes Urteilsvermögen. Diese Aufgabe kann durchaus von elektrotechnisch unterwiesenen Personen oder jedem anderen Benutzer wahrgenommen werden. Anders stellt es sich bei der Wiederholungsprüfung von elektrischen Betriebsmitteln (Arbeitsmitteln) dar. Für die Wiederholungsprüfung elektrischer Betriebsmittel ist nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der Technischen Regel für Betriebssicherheit TRBS 1203 die befähigte Person erforderlich. Diese muss durch Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen hinreichend befähigt sein. Denn es gilt, die angezeigten Messwerte hinsichtlich drohender Gefahren für den Prüfer wie auch Anwender richtig einschätzen zu können. Dafür ist eine breite Normkenntnis sowie umfangreiches Hintergrundwissen und ein Beherrschen der elektrotechnischen Grundlagen erforderlich. Selbst eine Elektrofachkraft steht hier oft vor einer komplexen Aufgabe. Eine elektrotechnisch unterwiesene Person kann nur als Verrichtungsgehilfe in der Durchführung der Prüfung von elektrischen Arbeits- und Betriebsmitteln unterstützen, Beurteilung und Verantwortung obliegen immer einer Elektrofachkraft bzw. einer befähigten Person. Vorsicht bei „o.k.“/„nicht o.k.“-Messgeräten! Im Gegensatz zu den oben stehenden Vorgaben propagieren viele Messgeräte-Hersteller, wie auch in etwas abgeschwächter Form die DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (ehemals BGV A3), eine mögliche Prüfung durch elektrotechnisch unterwiesene Personen bei Verwendung automatisierter Prüfabläufe und vermeintlich eindeutiger „rot-grün-Anzeigen“ der verwendeten Messgeräte. Dabei stützen sie sich auf die Durchführungsanweisung zu § 5 der DGUV Vorschrift 3 (BGV A3): „Stehen für die Mess- und Prüfaufgaben geeignete Mess- und Prüfgeräte zur Verfügung, dürfen auch elektrotechnisch unterwiesene Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft prüfen.“ Leider wurde sehr häufig die Bedingung „unter Leitung und Aufsicht“ vernachlässigt. Nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und TRBS 1203 Teil 3 dürfen elektrotechnisch unterwiesene Personen die Messgeräte bedienen. Sie helfen dabei jedoch nur der Elektrofachkraft bzw. der befähigten Person in der Gerätebedienung. Eine eigenverantwortliche Prüfaussage können und dürfen sie nicht treffen. Diese abschließende Beurteilung bleibt immer Aufgabe der Elektrofachkraft oder der übergeordneten befähigten Person, die auch persönlich dafür gerade steht. Messen Unberührt davon bleibt das Messen im Rahmen des Feststellens der Spannungsfreiheit und der Störungssuche in Hilfsstromkreisen.