Arbeitsschutz und Qualität hängen folglich zusammen. Schlechte Qualität führt zu einem Sicherheitsrisiko und das im schlimmsten Fall zu einem Elektrounfall. Qualitätsmanagement und der Teilaspekt Qualitätssicherung sind wichtige Bestandteile in nahezu jedem Unternehmen. Die Qualitätssicherung hat zum Ziel, eine Verbesserung und optimale Qualität eines Produkts, der Unternehmensstrukturen und Prozesse zu gewährleisten. Das führt zu mehr Sicherheit im Elektrobereich eines Unternehmens. Hinter der Qualitätssicherung stecken ganzheitliche Konzepte, ergänzt durch entsprechende Maßnahmen, Mittel und Methoden.

Die Ursachen für Arbeitsunfälle im Elektrobereich sind vielfältig. Oft geschehen sie durch nicht eingehaltene Sicherheitsvorschriften oder fehlende grundlegende Fachkenntnisse. Auch unzureichende oder qualitativ mangelhafte Hilfsmittel und Werkzeuge, wie z.B. ungenaue Messgeräte oder eine schnell abgenutzte Schutzausrüstung, sind weitere Gründe. Ebenso können Dienstleistungen und Prozesse, die während der Arbeit an elektrischen Anlagen angewendet werden, unzureichend sein.

Der Begriff Qualität wird im Alltag sehr häufig verwendet. Sicher können Sie sich an die Situation erinnern, als Sie Ihren letzten Spannungsprüfer gekauft haben? Möglicherweise haben Sie sich für ein hochpreisiges Markenprodukt eines namenhaften Herstellers entschieden. Wenn der Spannungsprüfer während der Nutzung versagt hat, sind Sie enttäuscht. Sie gehen von einer minderwertigen Qualität aus. Qualität hat also auch etwas mit der persönlichen Erwartungshaltung und dem subjektiven Eindruck zu tun. Um Qualität jedoch bewertbar zu machen, kann man sich nicht auf die subjektive Wahrnehmung verlassen. Es werden objektive und messbare Indikatoren benötigt.

Die elektrotechnisch unterwiesene Person und die Qualitätssicherung

Bei der Bestellung einer elektrotechnisch unterwiesenen Person stellt sich der Betreiber oft die Frage, wie die elektrotechnisch unterwiesene Person am besten und sinnvollsten unterstützen kann. Diese Frage lässt sich im Bereich der Qualitätssicherung relativ gut beantworten: Die elektrotechnisch unterwiesene Person kann durch ihr Wissen und ihre Vorbildfunktion unterstützen. Außerdem kann die EuP bei Dokumentationsaufgaben mithelfen und bei elektrotechnischen Messungen unterstützen. Unabhängig von konstruktiven oder analytischen Maßnahmen, gibt es einige Voraussetzungen, die eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfüllen muss, um effektiv zu unterstützen.

Die wesentlichen Fachaufgaben, die die EuP bearbeiten muss, müssen im Vorfeld festgelegt werden und im Bestellvorgang aufgeschrieben werden. Eine andere Möglichkeit ist, eine grundsätzliche Stellenbeschreibung mit Tätigkeiten zu formulieren. Diese kann als Vorlage genutzt werden. Dabei sollten die Aufgaben aber nicht variieren, damit möglichst nur eine Stellenbeschreibung erstellt und gepflegt werden muss. Das Stellenprofil wird oft durch Arbeitsanweisungen für jede Aufgabe ergänzt. Konkrete Aufgaben für eine EuP können sein:

Kontrolle elektrischer Betriebsstätten

Schalten von Lasttrennern bis 63 A

Erneuerung von allgemeinen Beleuchtungsmitteln

Austausch von Schraubsicherungen oder Filtern elektrischer Betriebsmittel

Durchführung der Prüfung elektrischer Betriebsmittel im Prüfteam unter Anleitung einer EFK, z.B. nach DGUV

Weiterhin macht es Sinn festzuhalten wo die Grenzen der EuP innerhalb der Tätigkeit liegen. Beim zuletzt betrachteten Beispiel endet die Tätigkeit der EuP, wenn sich bei der Prüfung herausstellt, dass das Betriebsmittel durchgefallen ist. Dann entscheidet die EFK, ob es in Stand gesetzt oder ausgesondert wird.

Die EuP ist kein klassischer Ausbildungsberuf, wie bei der Elektrofachkraft. In der Regel haben EuPs vorher eine Berufsausbildung in einem anderen Handwerk erlernt, wie beispielsweise als Schlosser. Die initiale Unterweisung sieht zwei Tage vor, die im Allgemeinen mit einer Prüfung abschließt. Hier werden die theoretischen Kenntnisse, wie die Gefahren des elektrischen Stroms, und die praktischen Fertigkeiten vermittelt. Hinzu kommt eine Einführung in die örtlichen Anlagen und Gegebenheiten. Für die jährliche Auffrischung wird ein Tag benötigt. Weitere Kompetenzen, wie technisches Verständnis, sind natürlich von Vorteil.

Eine klassische Maßnahme, um im Vorfeld die Qualität sicherzustellen, ist ein Training bzw. eine Unterweisung. Jede Maßnahme mit einem positiven Einfluss auf die Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung ist eine qualitätssichernde Maßnahme. Wenn durch ein wiederholtes Training die elektrotechnisch unterwiesene Person in ihren Arbeitsabläufen sicherer und besser wird, hat dies einen maßgeblichen Einfluss auf das resultierende Arbeitsergebnis und somit auf dessen Qualität. Wenn als Nebeneffekt die Arbeitssicherheit eingehalten wird, umso besser. Regelmäßig sollten also Inhalte zu Arbeitsmethoden und Abläufen geschult werden.