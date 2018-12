Prüffristen ermitteln? Nur auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung!

Welche elektrischen Geräte müssen in welchen Zeitintervallen geprüft werden? In vielen Unternehmen gibt es eine breite Palette unterschiedlicher elektrischer Betriebsmittel, die mehr oder weniger intensiv genutzt werden. Doch nirgendwo sind Listen zu finden, in denen man von Akkuschrauber bis Zweihandwinkelschleifer die jeweils vorgegebene Prüffrist nachschlagen könnte.