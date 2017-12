Problemstellen in Elektroinstallationen einfach aufspüren

Ob bei der Angebotsvorbereitung oder der effizienten Dokumentation und Nachbereitung Ihrer Tätigkeit, die Wärmebildkamera GTC 400 C Professional von Bosch unterstützt Handwerker in jeder Phase ihres Projekts.

Temperaturunterschiede schnell erkennen

Wärmeverteilungen und Problemstellen in Heizungssystemen und Elektroinstallationen aufspüren,

Heizkörper und Fußbodenheizungen auf gleichmäßige Erwärmung untersuchen,

Überhitzungen in Elektroinstallationen erkennen,

Wärmebrücken, Energieverluste und Zugerscheinungen identifizieren und auf Ursachen erkunden,

all das funktioniert ganz einfach mit der GTC 400 C Professional.

Auch für schnelle Lageeinschätzungen bewährt sich das Gerät, etwa um sicherzustellen, dass beim Einbau von Trockenbauwänden keine Heizleitungen beschädigt werden.

Einfache Bearbeitung mit der App

Die GTC 400 C Professional ist mit einem WLAN-Modul ausgestattet - damit können Sie das Gerät mit dem Smartphone oder Tablet verbinden und die Wärmebilder inklusive Messdaten in die Measuring Master App von Bosch importieren. Bearbeiten Sie die aufgenommenen Bilder direkt in der App und versehen Sie diese mit Notizen oder Hinweisen, die dann an Kunden, Kollegen oder andere Gewerke weitergeleitet werden können.

Problemlos dokumentieren

Oder Sie übertragen die Rohdaten der Wärmebilder auf einen PC und bearbeiten sie dort mit der GTC Transfer Software und fertigen die Berichte und Angebote an.

Außerdem verfügt die Wärmebildkamera über eine Echtbildkamera für eine vereinfachte Zuordnung der Messung. Per Knopfdruck lässt sich die Bild-in-Bild-Funktion aktivieren, die das Wärmebild im Kontext des Originalbilds zeigt. In den gespeicherten Wärmebildern mit einer thermischen Auflösung von 160 x 120 entspricht jeder der 19.200 Pixel auf dem 3,5“-Display exakt einem Messpunkt. Der Anwender kann zudem zwischen verschiedenen Farbdarstellungen wählen und auf Wunsch den kältesten und heißesten Bildpunkt automatisch markieren lassen, was beispielsweise dabei hilft, lose Klemmen in Schaltschränken sofort kenntlich zu machen.

Erfahren Sie mehr über die Bosch Wärmebildkamera: www.bosch-professional.com