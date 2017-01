VDE-Institut wird Prüfstelle für Elektrizitätsmessgeräte

Auch jede Prüfstelle für Elektrizitätsmessgeräte muss vor Aufnahme Ihrer Arbeit von einer zuständigen Eichbehörde anerkannt werden. Der Prüfstelle – in diesem Beispiel dem VDE-Institut – werden mit der Anerkennung hoheitliche Aufgaben übertragen. Das Institut arbeitet damit im staatlichen Auftrag und unter staatlicher Überwachung. Die Eichbehörde bleibt nach wie vor für die Kontrolle und Aufsicht zuständig, der auch das beliehene Unternehmen/Institut unterliegt.

Jede staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für Elektrizität erhält eine Kennung, hier EHE9. Mit einer solchen Kombination aus Buchstaben und Ziffern werden Prüfstellen offiziell charakterisiert. Der erste Buchstabe kennzeichnet die Art des Messgeräts.

E: Messgeräte für Elektrizität

G: Messgeräte für Gas

K: Messgeräte für Wärme

W: Messgeräte für Wasser

Die weiteren Buchstaben verweisen auf das Bundesland und damit die zuständige Behörde. (HE steht für Hessen). Diese Behörde legt eine Ordnungsnummer für jede Prüfstelle fest, die an die Buchstabenkombination angehängt wird. Damit ist jede anerkannte Prüfstelle bundesweit stets eindeutig identifizierbar.

Eichung oder Befundprüfung?

Eichungen werden durch eine Kennzeichnung (Eichstempel, Eichplakette o.Ä.) deutlich gemacht. Eichungen sind grundsätzlich befristet.

Befundprüfungen finden statt, wenn Zweifel an der Messgenauigkeit eines Messgeräts bestehen. Genau wie Eichungen dürfen Befundprüfungen nur durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle vorgenommen werden. Jeder, der „ein begründetes Interesse an der Messrichtigkeit darlegt“ – so heißt es in § 39 des MessEG –, kann bei der zuständigen Eichbehörde beantragen, zu prüfen, ob das Messgerät die vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt und seine Eichfehlergrenzen einhält. Eichfehlergrenzen sind als maximal zulässige Abweichungen („Fehler“) für eichpflichtige Messgeräte festgesetzt.

Sicherheitstechnische und messtechnische Prüfvorgänge unterscheiden

Der Vorgang der Eichung oder Befundprüfung darf nicht mit der Prüfung als elektrisches Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 bzw. VDE 0701-0702 verwechselt werden. Ebenso sagt eine Eichplakette nichts über das Erfüllen von Prüfvorschriften und eine Prüfplakette ist kein Nachweis einer Eichung.

Die sicherheitstechnische Prüfung wird von einer Elektrofachkraft oder unter Aufsicht einer Elektrofachkraft vorgenommen. Eine Eichung als messtechnische Prüfung (messtechnische Kontrolle laut Medizinproduktegesetz) darf jedoch nur vornehmen, wer bei der zuständigen Eichbehörde offiziell angezeigt ist. Auch langjährige und hoch qualifizierte Elektrofachkräfte mit umfassenden Kenntnissen und Erfahrungen im Messwesen dürfen niemals eigenständig Eichaufgaben übernehmen.

Wer als Elektrofachkraft eines Energieversorgers oder Elektrohandwerkbetriebs den Verdacht hat, dass ein Messgerät für Elektrizität fehlerhaft misst oder gar manipuliert wurde, sollte sich für eine Befundprüfung an die zuständige Eichbehörde wenden. Welches Amt hinsichtlich von Fragen rund um Messung und Eichung für Sie zuständig ist, können Sie online unter www.eichamt.de nachschlagen.

Autor: Dr. Friedhelm Kring