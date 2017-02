Strategien für die Instandhaltung

Die Definition und der Aufgabenumfang der Instandhaltung sind in der Norm DIN 31051 "Grundlagen der Instandhaltung" wie folgt definiert:

„Unter dem Begriff „Instandhaltung“ wird die Kombination aller technischen und administratorischen Maßnahmen sowie Maßnahmen des Managements während des Lebenszyklus einer Betrachtungseinheit (Teil, Bauelement, Gerät usw., das für sich allein betrachtet werden kann) zur Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes oder der Rückführung in diesen, sodass sie die geforderte Funktion erfüllen kann verstanden."

Nach der DIN 31051 besteht die Instandhaltung aus

Wartung,

Inspektion,

Instandsetzung und

der Schwachstellenbeseitigung.

Instandhaltungsstrategien

Man unterscheidet zwischen drei Instandhaltungsstrategien:

ereignisorientierte Wartung und Instandhaltung

präventive Wartung und Instandhaltung

zustandsorientierte Wartung und Instandhaltung

Ereignisorientierte Instandhaltung

Bei der ereignisorientierten Instandhaltung wird Instandhaltung im Falle einer Störung oder eines Schadens betrieben. Diese "Feuerwehr-Instandhaltung" hat einen offensichtlichen Nachteil: Erfolgt die Instandhaltung erst nach einem aufgetretenen Schaden oder einer Störung, entstehen Stillstands-Zeiten, die meist mit hohen Kosten verbunden sind.

Präventive Instandhaltung

Bei der präventiven Instandhaltung wird Instandhaltung vorbeugend nach einem ausgearbeiteten Plan betrieben. Hierbei werden oft Maßnahmen durchgeführt, die sich später als überflüssig oder zu frühzeitig durchgeführt herausstellen. Im Rahmen der vorausschauenden Instandhaltung werden in der Regel Instandhaltungspläne auf Basis vorgegebener Daten z.B. Empfehlungen des Herstellers, entwickelt. Darüber hinaus können diese Daten u.a. die Anzahl und Art der Störungen, diverse Laufzeiten sowie Kosten für Ausfallzeiten und verwendete Ersatzteile beinhalten. Ein gängiges Instandhaltungsmodell ist das so genannte "Total Productive Maintenance" (TPM)-System, in dem Instandhaltungsmaßnahmen, Schulungen und permanente Verbesserungsprozesse auf Basis von Kennzahlen geplant, durchgeführt und reflektiert werden.

Zustandsorientierte Instandhaltung

Bei dieser Form der Instandhaltung werden Zustandsdaten der jeweiligen Anlage in die Instandhaltungsentscheidung eingebunden. Diese Einbindung erfordert allerdings den Nachweis der Wirtschaftlichkeit. Bei optimaler Anwendung wird ein unnötiges und somit kostenaufwändiges Standard-Austauschen vermieden und gleichzeitig der optimale Betrieb der Anlage sichergestellt. Mithilfe moderner Sensorik sind frühzeitige Verschleißmeldungen und somit der Versuch des Ausschlusses von Stillständen möglich.

Gesetzliche Verpflichtung zur elektrotechnischen Instandhaltung - DGUV Vorschrift 3

Zusätzlich zur Rechtfertigung der Instandhaltung aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht besteht die grundsätzliche Verpflichtung zur Instandhaltung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel gemäß der DGUV Vorschrift 3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (§ 3 Abs. 1 begründet im siebten Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung SGB VII, § 15 und § 209).