Smart und barrierefrei: Aufrüsten bei Rauchwarnmeldern

Sie sind das vielleicht simpelste und doch wirksamste Mittel, um Verletzungen oder gar Todesfällen in Folge von Wohnungsbränden vorzubeugen: Rauchwarnmelder können Leben retten. Zum Jahresende laufen nun in einigen Bundesländern die Fristen ab, innerhalb derer die bisher verwendeten Geräte ausgetauscht werden müssten. Das wäre gleichzeitig die Gelegenheit, die alten Rauchwarnmelder durch Modelle zu ersetzen, die auf dem neuesten Stand der Technik sind – smart und barrierefrei heißen in dieser Hinsicht die wichtigsten Schlagwörter der neuen Rauchwarnmelder-Generation.

Beschränkte Lebensdauer

Der Einsatz von Rauchwarnmeldern ist zwar bundesweit verpflichtend. Das ändert aber nichts daran, dass die gesetzlichen Regelungen der jeweiligen Landesbauordnungen durchaus unterschiedlich ausfallen. Folglich sind auch die Austausch-Fristen in manchem Bundesland schon länger ausgelaufen, zum Ende dieses Jahres kommen noch Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern dazu.

Das Problem daran ist das zeitgleiche oder bereits vollzogene Ende der Nachrüstpflicht in Bestandsbauten. Diese endet beispielsweise zum Jahresende im Saarland und in Nordrhein-Westfalen. Denn selbst wenn die gesetzliche Verpflichtung zur Installation oder Nachrüstung von Rauchwarnmeldern nicht wahrgenommen wird, drohen keinerlei Sanktionen, nicht einmal in Form von Bußgeldern. Der einzige nennenswerte Nachteil entsteht säumigen Eigentümern von Seiten der Versicherungen, die im Fall einer vernachlässigten Einbau- und/oder Nachrüstpflicht die entsprechenden Leistungen kürzen können.

Aufrüsten statt Nachrüsten

Allerdings sollte auch ohne derartige Nachteile und ohne die expliziten gesetzlichen Vorgaben für die Sicherheit der Bewohner gesorgt werden. Die Zahl der Menschen, die jährlich in Folge eines Wohnungsbrands zu Tode kommen, ist zwar in den letzten Jahren laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft rückläufig. Dennoch belaufen sich die Opferzahlen in jedem Jahr immer noch auf mehrere Hundert, dazu erleiden einige tausend Brandverletzte Langzeitschäden. Die finanziellen Schäden erscheinen angesichts dessen zweitrangig, obwohl auch sie selbstverständlich ein Faktor sind.

So sehr Rauchwarnmelder jedoch geeignet sind, sowohl den Schutz der Menschen als auch Sachschäden zu verhindern: Eine hundertprozentige Garantie sind sie leider nicht immer. Denn unter den verschiedenen Bauformen von Brand- und Rauchmeldern sorgen gerade die weit verbreiteten optischen Warnmelder häufiger für Schwierigkeiten. Die Feuerwehren verzeichnen seit dem Inkrafttreten der Rauchmelderpflicht einen Anstieg der Fehlalarme. Das kann verschiedene Gründe haben, die nicht zwingend technischen Ursprungs sein müssen:

Oft gehen unnötige Feuerwehreinsätze auf Nachbarn zurück, die das Signal des Melders in einer anderen Wohnung hören und aus Sorge wegen der ausbleibenden Reaktion die Rettungskräfte benachrichtigen.

Auf der anderen Seite kann aber schon eine zu empfindliche Ansprechschwelle bei optischen Rauchwarnmeldern zu dem oben beschriebenen Szenario führen.

Auf der anderen Seite sorgen Staub, Wasserdämpfe, Kochschwaden, Insekten und verschiedene andere Umwelteinflüsse aber auch dafür, dass die Sensorik durch Verschmutzungen beeinträchtigt werden kann. Das Problem ist dann ein anderes, denn auf diese Weise bleiben zwar die Fehlalarme aus. Die zu geringe Ansprechempfindlichkeit verhindert aber in gleicher Weise womöglich, dass überhaupt ein Alarm ausgelöst wird. Rein optische Sensortechnik hat in dieser Hinsicht also ihre Schwächen, die Balance bei der Empfindlichkeit zu finden ist schwierig.

Ein Lösungsansatz besteht darin, den optischen Sensoren als Unterstützung thermische Sensoren zur Seite zu stellen. Auf diese Weise verfährt die Marke FireAngel mit den Modellen ihrer P-Line Serie. Diese sind mit der Thermoptek-Technologie ausgestattet, das heißt mithilfe zweier weiterer Sensoren werden die Raumtemperatur und deren Verlauf überwacht und ausgewertet. Dadurch wird nicht nur das Ansprechvermögen der Rauchwarnmelder verbessert, gleichzeitig sinkt auch die Quote falscher Alarmmeldungen.

Warnmelder werden smart

Damit ist die technische Entwicklung im Bereich des Brandschutzes keineswegs abgeschlossen. Um einer der häufigsten Ursachen für Brände in Haushalten zu begegnen, hat Hager den sogenannten Herdwächter entwickelt. Ein Brandfall durch einen versehentlich eingeschalteten oder angelassenen Herd soll durch den Sensor samt angeschlossener Steuereinheit verhindert werden.