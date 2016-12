Multitalent Multimeter: Worauf Sie achten sollten

Die große Auswahl erschwert die Kaufentscheidung

Multimeter sind Vielfachmessgeräte, vereinen verschiedene Messgeräte in einem Gehäuse. Typische Bestandteile sind ein Voltmeter zum Ermitteln der Stromspannung, ein Amperemeter für die Stromstärke und ein Ohmmeter für den Widerstand. Oft werden Multimeter auch als Durchgangsprüfer verwendet. Zudem kommen Multimeter zum Einsatz, wenn es um Messungen rund um den Aufbau von Schaltungen geht. Ohne ein solches Messinstrument ist es mehr als fahrlässig, sich an die Hauselektronik zu machen. Doch die Auswahl ist riesengroß. Fachhändler wie reichelt.de haben Dutzende verschiedenster Multimeter in einer großen Preisspanne im Angebot. Nicht nur Laien erschwert die große Auswahl die Kaufentscheidung.

Sicherheit geht vor Preis

Generell kommt es in erster Linie darauf an, welche Aufgaben das Multimeter erledigen soll. Hobbybastler stellen etwa komplett andere Ansprüche an ein Messgerät als Profis, die regelmäßig damit arbeiten. Das wichtigste Kriterium ist immer die Sicherheit. Bei der Arbeit an elektrischen Leitungen muss man sich auf das Gerät hundertprozentig verlassen müssen – ansonsten droht Lebensgefahr. Gute Multimeter verfügen in der Regel über zwei große Sicherungen. Die Anschlüsse und Messbereiche sind überdies gut beschriftet, bei falschen Einstellungen ertönt ein Signalton.

Achten Sie auf Qualitäts- und Sicherheitssiegel

Wichtig sind außerdem Qualitäts- und Sicherheitssiegel. Das CE-Zeichen allein hat keine Aussagekraft. Es bedeutet lediglich, dass das Produkt in der EU verkauft werden darf. Gute Multimeter tragen die Siegel vertrauenswürdiger Organisationen wie TÜV (Technischer Überwachungsverein) oder VDE (Verband der Elektrotechnik und Elektronik). Besser also ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen und zu Markenware greifen, als zu Billiggeräten von der Resterampe oder dubiosen Internethändlern.

Was soll das Multimeter messen?

Das zweite wichtige Kriterium ist der Einsatzzweck. Was genau soll das Multimeter messen? Es gibt verschiedene Ausführungen, die sich beispielsweise besonders gut für die Überprüfung der Hauselektrik, also von Steckdosen und Verkabelung eignen. Andere sind hingegen besser für das Auto geeignet, konkret zur Überprüfung der Kfz-Elektronik samt Batterie und Lichtmaschine. Bastler, die etwa an Robotern, Modellfahrzeugen und anderen elektrischen Geräten arbeiten, haben wiederum ganz andere Ansprüche.

Weitere wichtige Kriterien bei Multimetern: