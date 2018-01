Leiterbenutzer richtig unterweisen

Beschäftigte zu Gefährdungen am Arbeitsplatz, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln zu informieren, ist eine zentrale Forderung im Arbeitschutzrecht. Auch das arbeitssichere Verwenden einer Leiter ist keine Selbstverständlichkeit, die Sie bei Ihren Mitarbeiten voraussetzen können. Sicherheitsunterweisungen sind notwendig.

In vielen Unternehmen sind unterschiedliche Leitern an unterschiedlichen Standorten vorhanden. Dies kann dazu verleiten, „mal eben“ die Leiter zu verwenden, die gerade in der Nähe und bequem verfügbar ist. Doch eine für den Arbeitseinsatz oder die Arbeitsbedingungen nicht optimal geeignete Leiter erhöht das Unfallrisiko. Durch Ihre Unterweisung sollten Sie ein Bewusstsein für die Risiken schaffen und darauf hinwirken, vor jedem Leitereinsatz innezuhalten und nachzudenken.

Leiter ist nicht gleich Leiter

Jedem Mitarbeiter sollte in Ihrer Unterweisung klar werden,