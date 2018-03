Kranflasche stand unter Spannung

Arbeitsauftrag

In einem Galvanikbetrieb war ein Hallenkran schon seit Jahren im Einsatz. Seit dem letzten Umbau war der Kran bereits seit mehreren Wochen störungsfrei in Betrieb. Wie gewohnt wollte nun ein Mitarbeiter den Kran zum Anheben von Rohrkokillen benutzen.

Unfallhergang

Die Rohrkokillen waren von innen verkupfert. Der Mitarbeiter schlug die Box mit den Kokillen an den Kran an. Er hielt gerade die Kranflasche und die Kette des Krans jeweils mit einer Hand fest, als er eine elektrische Körperdurchströmung erlitt. Er schrie auf, konnte jedoch nicht loslassen. Ein Kollege, der dies hörte, schaltete sofort die Stromzufuhr am Hauptschalter ab. Der Kollege fiel zu Boden und blieb dort zunächst liegen. Ein weiterer Kollege, der zwischenzeitlich vor Ort war, leistete Erste Hilfe. Der verletzte Kollege kam wieder zu Bewusstsein, mittlerweile war auch schon der Rettungswagen bestellt worden.

Unfallanalyse

Um die Unfallursache zu ermitteln, beauftragte das Galvanik-Unternehmen einen Sachverständigen. Der Sachverständige stellte fest, dass zwischen dem Gehäuse der Kranflasche und der Kette eine Spannung von 230 V bestand. Zwischen Kabelzuleitung und Kette wurde keine Spannung gemessen.

Außerdem war die Kranflasche von außen stark verunreinigt. Die äußere Ummantelung der Kabelzuleitung war aus dem Gehäuse der Kranflasche herausgezogen. Im Inneren der Kranflasche befand sich eine zähflüssige Masse. Die in die Kranflasche eingedrungene Masse war elektrisch leitend und führte zu einer Verschleppung des Potenzials.